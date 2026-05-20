Snežana Đurišić i Vanja Milošević su se poznavali više od dve decenije, a njihova ljubavna priča započela je potpuno neočekivano.

Neretko privlače pažnju javnosti, a nedavno su svi brujali o njihovoj svađi koja je dogodila na aerodromu kada je pevačica krenula da viče svom dečku, te pretila da će ga ostaviti.

Nakon tog incidenta, par je nastavio kao da se ništa nije dogodilo, bez želje da komentarišu situaciju pred kamerama.

Snežana je pronašla ljubav s Vanjom nakon što je više od 36 godina provela u srećnom braku, i ostala udovica.

- Znala sam ga 20 godina pre toga i od tada se nismo videli. Bio je u tom istom restoranu nezavisno od promocije, prišao da se pozdravi i pozvao me da sednem sa njim i njegovim prijateljima na kafu - izjavila je Snežana.

Godine su samo broj

Opisala je kako su se odmah pri prvom susretu osećali povezano, a nakon nekoliko izlazaka razvila se ljubav koju i danas dele.

Iako se čuje da je Vanja mlađi od Snežane, mnogi se pitaju koliko tačno godina ih deli, jer pevačica izgleda odlično.

I pored dugogodišnje veze, Snežana retko govori o svom partneru, držeći svoj privatni život daleko od očiju javnosti.

- Kao što nije važno ko koliko ima para, tako nije važno ni ko koliko ima godina - objasnila je ona

- Moj partner je pet godina od mene mlađi - priznala je Snežana u emisiji "Magazin in”.

