Snimak traje tek manje od minuta. Dečak u opremi KK Doška stoji pred kamerom nakon utakmice na turniru "Basket 4 Kids" u Splitu i odgovara na pitanja dečački kratko, bez imalo želje da ostavi dobar utisak.

Imao je 11 godina i bio je najmlađi učesnik turnira. "Svideo mi se taj sport i eto, zbog toga sam odlučio da se bavim košarkom”, rekao je tada Luka Milovac, u razgovoru za Sport Klub 2018. godine.

Poslednjih dana ovaj se snimak ponovno deli društvenim mrežama, dok se Drniš danas oprašta od 19-godišnjaka čije je ubijstvo potreslo celu Hrvatsku, prenosi Večernji list.

Na turniru su igrale ekipe iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Luka je tada govorio kako mu je u Splitu "sasvim lepo" i kako turnir vidi kao "dobar i jak". Na pitanje koliko trenira odgovorio je jednostavno: četiri puta nedeljno.

Posle poraza u prvoj utakmici novinar ga je pitao šta očekuje do kraja turnira.

"Ne znam, videćemo. Sudbina će odlučiti”, rekao je dečak pred kamerom.

Danas se snimak ponovno širi društvenim mrežama jer je na njoj Luka kakvog su mnogi poznavali - miran, pristojan i potpuno posvećen košarci.

Govori kratko, dečački iskreno, o treninzima i utakmicama, ne sluteći da će godinama posle upravo te obične rečenice postati toliko bolne za one koji ih slušaju.

Video je deo arhive Sport Kluba i dostupan je na njihovu službenom YouTube kanalu ovde.