OVAN
POSAO: Tokom prvih sati ovog dana imaćete brojne promene raspoloženja. Moguće su neke nepredvidive aktivnosti, koje vam se u početku neće svideti, ali kasnije ćete shvatiti da ovo može biti odskočna daska za neki budući uspeh.
LJUBAV: Ako ste sami, evo tajni ljubavi. Možda ćete to sakriti, jer je neko od vas zauzet, a možda i zbog potrebe da ovoga puta ne otkrijete svoju intimu svima. U svakom slučaju, uživaćete u vezi koja vam se otvori. Možda niste znali, ali mnogi od vas mogu upoznati osobu koja će vam promeniti život i koju ste dugo čekali.
ZDRAVLJE: Ako ste vozač, ne preporučuje se noćna vožnja, jer su vaše oči osetljive. Nervoza će vas još više naljutiti, zato ne izlazite danas nepotrebno da biste prebrodili ove poteškoće.
BIK
POSAO: Nedostaje vam volje da se istaknete i budete na vrhu, a jedna od stvari koja vas usporava je vaš teret na nekim ljudima iz prošlosti. Morate naučiti da razumete prošlost. Budite vedriji i naterajte se da svoj posao radite sa više entuzijazma i entuzijazma.
LJUBAV: Oslonite se na otvoreno prijateljstvo koje imate sa Škorpijom. Zapravo ne zavodite. Čekate da vas zavedu. Već neko vreme niste najzadovoljniji i sigurno ćete biti srećni kada čujete da vas čeka par lepih sati.
ZDRAVLJE: Pozovite prijatelje da vas opuste, radite nešto što volite! Vežbajte izlaske u širem društvu, jer to smanjuje mogućnost da vam se dogodi nešto nepredviđeno.
BLIZANCI
POSAO: Ako nameravate da započnete sopstveni posao ili započnete dodatni posao pored onog na kome trenutno radite, ovo je izuzetno dobro vreme. Često malo propustite da biste se osećali fenomenalno.
LJUBAV: Vi ste meta osobe koja vas je nekako osvojila i sada vas navodno ignoriše. Moguće je da ste došli u nezavidnu situaciju zbog nekih grešaka od ranije, ali srećom, to je prolazno stanje i vaš vedar duh i optimizam, divljenje će se vratiti i videti na vašem licu.
ZDRAVLJE: Ako stojite na poslu, možete imati problema sa kostima i zglobovima, a najviše sa kičmom. Posvetite se svom zdravlju, pre svega pregledu specijaliste, ortopeda koji će vam propisati određenu terapiju.
RAK
POSAO: Moguće je upoznati zanimljivu osobu koja utiče na vaš posao i karijeru. Postanite vredniji, ojačajte volju i borite se, rezultati mogu biti izuzetno dobri. Sreća vas prati i danas, i one koji dolaze.
LJUBAV: Vaš partner je očaran vašim smislom za humor, ali bilo bi potrebno ponekad ćutati s rečima predaka na dela. Volite svog partnera, a da o tome ne morate da teoretišete. U stvari, ti si jedno veliko dete!
ZDRAVLJE: Vodite računa o mogućim povredama. Ako se pojave nepredvidivi problemi, odmah reagujte i potražite medicinsku pomoć i nemojte zanemariti bol misleći da će proći.
LAV
POSAO: Pokupite pohvale i priznanja, a zatim se polako vratite nazad da biste ponovo pronašli motiv i inspiraciju za neki viši cilj. Ako se ne bavite visokim profitom, pokušajte na drugi način da poboljšate svoju finansijsku situaciju.
LJUBAV: Pazite da ne pokvarite stabilnu vezu zbog banalnog nagona za flertovanjem, što ćete priznati. Čak i najbezazleniji izazov mogao bi izazvati postojećeg partnera da vrlo burno reaguje.
ZDRAVLJE: Povećajte ishranu dodacima za jačanje zglobova i kostiju i na vreme se pobrinite za svoje opšte zdravlje. Jasno vam je da možete sami sebi da pomognete, a najvažnije je da slušate svoje telo.
DEVICA
POSAO: Trenutno možete učiniti mnogo više nego što mislite, ali treba da prevaziđete neodlučnost i preveliku potrebu da se oslonite na druge. Sada treba da imate inicijativu, a ostali će doći malo kasnije, kada vam zatreba njihova pomoć, ali za neke mnogo veće stvari.
LJUBAV: Ne obećavajte više nego što možete ispuniti, ali na ivici ste da vas okolina proglasi neodgovornim. Mnogi od vas će se upustiti u avanturu, koja neće oduševiti članove vaše porodice, ali vi kao i uvek radite šta želite.
ZDRAVLJE: Vaša osetljivost na temperaturne razlike ispoljavaće se prehladom, gripom ili blagim sinusitisom. Svesni ste da ste osetljivi i trebalo bi da izbegavate veća okupljanja na kojima vladaju virusi.
VAGA
POSAO: Na početku dana bićete najmoćniji i dominiraćete sagovornicima, zato nemojte produžavati sastanke koji su vam važni, već ih spakujte za dva, tri sata i rešite neku vrlo važnu stvar.
LJUBAV: Dominirate u poslovnim partnerstvima zahvaljujući svom šarmu, a partner je taj koji vas podržava i povlači za sobom.
ZDRAVLJE: Vaš imunitet je trenutno oslabljen. Ako ste prisiljeni da prisustvujete poslovnim sastancima, uzmite vitamine. Mogući su padovi, što može biti vrlo ozbiljno.
ŠKORPIJA
POSAO: Sve što ste planirali sprovešćete u delo. Teško vam je da održite deo svog emocionalnog mira i stabilnosti, jer trošite previše emocija na ono što se događa oko vas, bez obzira na to da li to uopšte ima veze sa vama.
LJUBAV: Oženjeni su pomalo nervozni zbog promene situacije u kući. Zbog emocionalne nesigurnosti, povremeno morate da proverite partnera.
ZDRAVLJE: Vaša osetljivost dolazi do izražaja, nezadovoljni ste opštom situacijom. Ne dozvolite da vas toliko opterećuje, jer je sve to prolazno. Na kraju dana imaćete mnogo više snage i snage.
STRELAC
POSAO: Jasnije ćete videti kada biste trebali obratiti pažnju, jer on pokušava da vas sabotira. Iz svega ovoga trebali biste izvući pouku i shvatiti da ne biste trebali osuđivati neke ljude samo na osnovu onoga što vam govore.
LJUBAV: Sekepil jednostavno zrači iz vas, vi magnetno privlačite jednu osobu iz kruga svojih prijatelja koju već dugo držite u neizvesnosti. Pa zašto to radiš? Znam da volite da budete mistični, ali sada je vreme da pokažete barem jednu kartu u rukavu, a to je akcija.
ZDRAVLJE: Previše napora koji ste imali prethodnih dana, rezultiralo je umorom, smanjenim imunitetom, nezadovoljstvom. Odmor vam je neophodan, jer ste u suprotnom na dobrom putu da se razbolite.
JARAC
POSAO: Postoji mogućnost novog poznanstva sa osobom koja ne živi u vašem gradu, a može doći iz inostranstva. To poznanstvo moglo bi biti korisno kada je reč o nekom vašem novom poslovnom angažmanu. Postoji mogućnost odlaska na izlet, a to bi bilo idealno.
LJUBAV: Fascinirani ste erotikom i uživate u njoj! Libido će biti povećan, kao i želja za novim emocionalnim kontaktima.
ZDRAVLJE: Odmarajte se, ne forsirajte se. Pratite potrebe svog tela i svoj instinkt. Vaše telo vapi za odmorom. Takođe ste izloženi visokom krvnom pritisku i trebalo bi da se redovno kontrolišete, kao i da koristite određenu terapiju.
VODOLIJA
POSAO: Potražićete odgovore koji vam nedostaju kako biste imali potpuniju sliku onoga čemu težite. Budite oprezni u manipulisanju novcem i prihvatite pomoć osobe starije i iskusnije od vas. Mnogo toga se ne uklapa u ono što očekujete, želite da promenite mnogo stvari, ali ne prihvatate neuspeh.
LJUBAV: Ljubav vam je važna, pogotovo ako je stvar ozbiljna, a vi ste spremni za sudbonosno „da! „. Sve izvan toga vas ne zanima, pa ako ste u nedefinisanim vezama, lako ih sada možete privesti kraju.
ZDRAVLJE: Nežne šetnje su korisne za vas, jer puno vremena provodite u zatvorenom i zadimljenom prostoru. Promenite nešto u svom životu što se tiče zdravlja i odmah ćete se osećati bolje.
RIBE
POSAO: Očekujte zaradu i napredak u poslu od stranaca ili radite sa stranom robom. Ako niste zadovoljni svojom zaradom, ne brinite, jer pravi uspeh i novac tek treba da stignu. Probudite svoju kreativnost.
LJUBAV: Kada Ribe mere koliko su dale i koliko su dobile, to se obično ne završava dobro. Na početku veze kada ste se potpuno predali, setite se da to niko od vas nije tražio.
ZDRAVLJE: Ovaj dan je idealan za odvikavanje od zavisnosti od alkohola i pušenja. Napokon ste shvatili koliko vam ovo donosi nevolja i pokušajte da se rešite ove zavisnosti.
