Naslednik Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor, još jednom je pokazao svoje kulinarske veštine koje smo više puta imali prilike da vidimo u domu na Bežanijskoj kosi kada zajedno sa ocem zavija sarme uoči slave.

Ovoga puta naslednik pevačice i nekadašnjeg tenisera obradovao je sve prvomajskim ručkom, te je tako na svom Instagramu objavio kadrove iz dvorišta gde se krčkao ogroman kazan, ali ono što je svima privuklo pažnju nije bila hrana, već luksuzno piće.

Naime, u kofi punoj leda, pored običnih limenki, hladila se ogromna flaša arhivskog vina na kojoj piše Rotšild iz 1995. godine, čija cena na tržištu dostiže astronomske cifre.

Prema podacima sa interneta cena ovakvog kolekcionarskog primerka u formatu od 6 litara kreće se između 5.500 i 7.000 evra (odnosno oko 650.000 do 820.000 dinara), zavisno od toga gde se kupuje i u kakvom je stanju etiketa.

Dok se u ogromnom kazanu pripremao tradicionalni specijalitet - čvarci, naslednik muzičke zvezde uživao je u vrhunskom luksuzu koji samo retki mogu da priušte.

Viktor je ceo dan proveo kao pravi domaćin, nadgledajući pripremu jela. Jasno je da se u ovoj kući tradicija i luksuz savršeno prepliću, a Viktor je još jednom pokazao da zna kako da uživa "za sve pare".

"Viktor i ja se znamo dugo"

Pevačica Milica Jokić, o kojoj se dosta pričalo i pisalo zbog veze sa sinom političara Ivice Dačića, Lukom, progovorila je o druženjima sa Viktorom Živojinovićem. Ne krije da je više puta bila kod Breninog sina u kući, a ističe da se poznaju dugo.

Bežanijsku kosu su nekad s razlogom nazivali "estradnim naseljem", jer su upravo tu odrastale i živele mnoge javne ličnosti, a Milica Jokić je nedavno ispričala kako je izgledalo njeno detinjstvo i odrastanje u tom kraju.

- Bila mi je čast što sam u takvom naselju. Tako se potrefilo na kraju i sa mnom, tako da, naravno da mi je drago. Kad sam upoznala sve te ljude kroz posao, kroz razne neke emisije, događaje, na kraju sam i ja upala u to - rekla je pevačica, a na pitanje da li je nekog "jurila" po kraju, kroz smeh je odgovorila da nije.

Voditelj ju je onda upitao da li je ikada imala želju da poseti i vidi gde živi Lepa Brena, na šta je Milica otkrila da je sa njenim sinom u prijateljskim odnosima, te da joj je to poznanstvo posebno drago.

- Viktor i ja se znamo dugo, on je dosta puta pravio razne žurke kući. Bila sam kod njih dosta puta, ali nisam nikada upadala i išla da uhodim ničije kuće iskreno. Moja majka bi bila u fazonu verovatno: "Tako te nisam vaspitala", tako da definitivno ne - kroz smeh je navela pevačica za emisiju "Nije lako biti ja" na "Grandu".

