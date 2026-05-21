"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

Mali Stefan iz Belanovca dirnuo je Srbiju svojom potresnom pričom. Humanitarac Marko Nikolić mu je doneo poklon i sreću koju je zaslužio

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.06:40
Instagram printscreen | Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić
Skoro cela Srbija se seća devetogodišnjeg dečaka Stefana Redžepija iz sela Belanovce kod Leskovca, koji je prošlog februara rasplakao mnoge građane svojom pričom o teškom detinjstvu i životu u siromaštvu nakon što su mu mama i tata umrli, a on ostao da živi u staroj trošnoj kući sa svojim dekom Dragomirom Stankovićem.

Poznati humanitarac iz Vranja Marko Nikolić je posetio njih dvojicu pre više od godinu dana i objavio potresnu priču o uslovima u kojima su deka i unuk živeli. Iako se Dragomir trudio da priušti sve svom Stefiju, to nije bilo dovoljno za detinjstvo kakvo zaslužuje svako dete.

Živeli su u jednoj sobici bez kupatila, kupali se u limenom koritu i grejali vodu na šporetu. A Stefi je tada imao samo jednu želju - da ima svoju sobu i kupatilo.

- Meni su mama i tata umrli - kazao je tada dečak kroz suze, dok je pokazivao s dekom sobicu gde žive. On je vredan dečak i dobar đak koji je radio sve oko kuće, hranio živinu, kozu, kucu, macu i guske koje su čuvali. 

Humaniatarc je brzo pokrenuo akciju pomoći za ovu porodicu, Srbija se ujedinila i brzo je sakupljen novac da im se izgradi kuća. Dečak je s dekom novu godinu dočekao u novom domu i sreću nije krio. 

Pored toga Nikolić mu je obezbedio novu garderobu, a obećao je i da će dobiti poklon ako nastavi da bude dobar đak. Pošto je mališan održao obećanje, humanitarac Marko je sada ponovo posetio Stefija i na poklon mu doneo 100 evra.

Ne krijući sreću mali dečak se oglasio na Nikolićevom Instagram profilu gde se zahvalio i poslao poruku koja je dirnula mnoge.

- Danas sam obišao našeg malog Stefija. Dogovorili smo se ako bude baš, baš dobar, stiže poklon. I bio je. I dobio je poklon. A ako nastavi ovako biće ih još, nadam se. Ali znate šta je najvažnije? Nije poklon. To je taj osmeh. Ta sreća u očima deteta koja ne može da se odglumi. E, to nema cenu. I da znate, drugari mi ne gradimo samo kuće i ne renoviramo zidove. Mi gradimo živote, jer kada vidiš jedno dete ovako srećno znaš da si uradio pravu stvar - napisao je Nikolić u video-snimku gde je dečak pokazao i koliko je porastao:

- Da smo živi i zdravi 100 godina - kazao je Stefi!

humanitarna pomoć Marko Nikolić humanitarna organizacija

