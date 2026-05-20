U prvi mah nije znao šta se događa, ali kada je zaustavio vozilo pored puta i podigao haubu, usledio je prizor koji ga je potpuno zaprepastio.

Ogromna zmija sakrila se ispod haube

Prema pisanju grčkih medija, muškarac je ispod haube ugledao ogromnu zmiju, zbog čega je odmah pozvao vatrogasce.

Kako je rekao, situacija mu je delovala veoma opasno i nije želeo da rizikuje.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i uspeli da uklone gmizavca bez povreda i dodatnog incidenta.

Zmiju pustili u divljinu

Nakon intervencije, zmija je vraćena u prirodu, dok je vlasnik automobil odvezao pravo u servis kako bi proverio da li je nastala neka šteta.

Nadležni nisu otkrili:

o kojoj vrsti zmije je reč

kako je završila ispod haube

koliko dugo se tamo nalazila

Slična scena već šokirala svet

Ovaj slučaj podsetio je mnoge na viralni snimak iz Kine, kada se vozaču tokom vožnje iznenada pojavila ogromna zmija pravo ispred lica.

Snimak je tada obišao svet i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Internet preplavljen komentarima

Vest iz Grčke brzo se proširila internetom, a mnogi korisnici priznali su da bi doživeli potpuni panični napad da su se našli u istoj situaciji.

"Ovo je bukvalno scena iz horor filma"

"Posle ovoga bih proveravao haubu svaki dan"

"Ne mogu ni da zamislim taj šok"

samo su neki od komentara ispod objava.