Učesnica Elite 9, Anita Stanojlović, koja je inače u drugom stanju, doživela je najgor! Čelni ljudi kaznilu su je oduzimanjem milion dinara zbog brutalnog kršenja osnovnih pravila i vređanja produkcije.

Drama je dostigla vrhunac kada je Anita Stanojlović ušla u žestok verbalni okršaj sa starletom Stanijom Dobrojević, koju je usred svađe nazvala "raspalom babom" i uputila joj niz uvreda na račun izleda i ponašanja.

Ovaj sukob, koji je započeo prethodnog dana, nastavio se i jutros, a Stanojlovićeva je u naletu besa potpuno izgubila živce i u više navrata krenula da vređa i samu produkciju.

Zbog ovakvog ponašanja, Veliki šef je morao hitno da reaguje i žestoko je "udari po džepu" milionskom kaznom.

Umešao se i Luka Vujović

U ceo haos umešan je i Anitin partner, Luka Vujović. Stanija je istakla da je upravo Luka nagovarao svoju partnerku da je napadne. Sa druge strane, Vujović se branio tvrdeći da je Dobrojevićeva perfidna i loš čovek, te da joj je glavni cilj da trudnoj Aniti pozli.

Da situacija za aktuelnu učesnicu bude još gora, ovo nije njen prvi prekršaj, jer je kažnjena i juče kada je sa još nekoliko učesnika samovoljno napustila podelu budžeta, čime je prekršila još jedno osnovno pravilo boravka u Zadruzi 9 Eliti.

