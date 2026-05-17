Radiša Trajković Đani je sinoć završio u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi ujeo za stomak. Posle incidenta Đani se oporavlja, a supruga Slađa mu se sada javno obratila.

Na svom Instagram profilu Slađa je saopštila da ona i Đani danas proslavljaju godišnjicu ljubavi.

- 30 godina zajedno kroz sve lepo i teško i opet bih birala tebe. Hvala ti za ljubav, sigurnost i sve naše uspomene. Srećna nam godišnjica - napisala je Slađa a onda je objavila nekoliko fotografija sa Đanijem.

"Primio je tetanus"

Tim povodom se oglasila njegova supruga Slađa koja nije krila da je bila uplašena.

- Ujeo ga je čovek, sad mi je smešno, a nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Potkačio mu je mladež, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.

