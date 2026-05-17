Radiša Trajković Đani je sinoć završio u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi ujeo za stomak.
Nakon incidenta Đani se oporavlja, a iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je bila drugačija situacija.
Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.
- Ovo ne bi bilo toliko strašno da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.
Kako se dalje navodi, pevač je potom potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.
Takođe se navodi i to da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gost bio ponesen energijom.
- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja.
"Primio je tetanus"
Tim povodom se oglasila njegova supruga Slađa koja nije krila da je bila uplašena.
- Ujeo ga je čovek, sad mi je smešno, a nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Potkačio mu je mladež, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.
