Radiša Trajković Đani je sinoć završio u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi ujeo za stomak.

Nakon incidenta Đani se oporavlja, a iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je bila drugačija situacija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.

- Ovo ne bi bilo toliko strašno da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.

Kako se dalje navodi, pevač je potom potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Takođe se navodi i to da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gost bio ponesen energijom.

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja.

"Primio je tetanus"

Tim povodom se oglasila njegova supruga Slađa koja nije krila da je bila uplašena.

- Ujeo ga je čovek, sad mi je smešno, a nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Potkačio mu je mladež, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.

