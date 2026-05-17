Folk pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana Trajković danas imaju poseban razlog za slavlje, budući da obeležavaju veliki jubilej, 30 godina braka.

Ipak, ovoj godišnjici prethodio je nesvakidašnji incident koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Naime, nastup popularnog folkera na jednom veselju u Staroj Pazovi dobio je potpuno neočekivan epilog kada ga je jedan od gostiju ugrizao za stomak.

Prema rečima izvora, bizarnom događaju nije prethodila nikakva svađa niti fizički sukob, već je gosta, kako tvrde prisutni, jednostavno "pogodila pesma".

Nakon incidenta, Đani je morao da potraži medicinsku pomoć, dok su se organizatori proslave javno izvinili zbog, kako su naveli, izolovanog slučaja.

Fanovi su ubrzo izrazili zabrinutost za pevačevo zdravstveno stanje, a njegova supruga otkrila je da je primio vakcinu protiv tetanusa i da trenutno pije antibiotike.

"30 godina zajedno, kroz sve lepo i teško"

Uprkos neprijatnoj situaciji, Slađa se oglasila na društvenim mrežama emotivnom porukom povodom njihove godišnjice braka i podelila zajedničke fotografije sa suprugom.

-30 godina zajedno, kroz sve lepo i teško i opet bih birala tebe. Hvala ti za ljubav, sigurnost i sve naše uspomene. Srećna nam godišnjica - napisala je ona na Instagramu.

Potom joj je on uzvratio tako što je njenu objavu stavio na svoj Instagram profil i zahvalio joj se na svim godinama koje su proveli zajedno.

Primio je tetanus

Slađa je priznala da joj danas cela situacija deluje komično, ali da se u prvom trenutku ozbiljno uplašila zbog suprugove povrede.

-Ujeo ga čovek, sad mi je smešno, ali tada nije bilo. Nije to uradio namerno, poznaje tog čoveka. Sve je bilo čudno i smešno, ne znam šta mu je bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus i pije antibiotike. Tu mu je zakačio i mladež. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - priznala je za Blic.