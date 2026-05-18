"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju

Uvođenje EES sistema zabrinulo je sve koji planiraju letovanje u Grčkoj, a da je novi sistem EU stvorio dodatno zadržavanje na graničnim prelazima pokazuje i fotografija zabeležena juče na Evzoniju.

Uz prikaz nepregledne kolone vozila na Instagram stranici Grčka info piše da je čekanje bilo dva i po sata.

- Evzoni danas, izlaz iz Grčke i povratak velikog broja vikend turista. Mislimo da su radili i EES. Vikendom uvek budite spremni na duža čekanja. Izbegavajte petak, subotu i nedelju za prelaz granice ako možete - navodi se u objavi.

"Šta li nas čeka na leto?"



Mnogi su se zapitali šta li nas tek čeka na leto ako je ovakva situacija sada.

Ipak, kako je ranije najavljeno, Srbe koji planiraju letovanje u Grčkoj čekaju olakšice kada je u pitanju primena EES sistema.

Naime, kako bi se sprečio kolaps na granicama tokom juna, jula i avgusta (a počev već od 1.juna), grčke vlasti će privremeno gasiti EES sistem (sistem ulaska/izlaska) čim se formiraju prve veće kolone na graničnim prelazima.