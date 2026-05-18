Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju

Turisti iz Srbije zabrinuti zbog gužvi na Evzoniju

 
Autor:  Milica Krstić
18.05.2026.15:26
0
"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju
Foto: RINA
Smršala je 136 kilograma, a rasplakala se kada je obukla šorc: "Niko ne zna koliko gojazni ljudi pate" Smršala je 136 kilograma, a rasplakala se kada je obukla šorc: "Niko ne zna koliko gojazni ljudi pate"
Prethodna vest
Cvetaće bujno decenijama: Evo kako da gajite ruže u saksiji
shutterstock
 Cvetaće bujno decenijama: Evo kako da gajite ruže u saksiji
Sledeća vest

Uvođenje EES sistema zabrinulo je sve koji planiraju letovanje u Grčkoj, a da je novi sistem EU stvorio dodatno zadržavanje na graničnim prelazima pokazuje i fotografija zabeležena juče na Evzoniju.

Uz prikaz nepregledne kolone vozila na Instagram stranici Grčka info piše da je čekanje bilo dva i po sata.

- Evzoni danas, izlaz iz Grčke i povratak velikog broja vikend turista. Mislimo da su radili i EES. Vikendom uvek budite spremni na duža čekanja. Izbegavajte petak, subotu i nedelju za prelaz granice ako možete - navodi se u objavi.

"Šta li nas čeka na leto?"


Mnogi su se zapitali šta li nas tek čeka na leto ako je ovakva situacija sada.

Ipak, kako je ranije najavljeno, Srbe koji planiraju letovanje u Grčkoj čekaju olakšice kada je u pitanju primena EES sistema.

Naime, kako bi se sprečio kolaps na granicama tokom juna, jula i avgusta (a počev već od 1.juna), grčke vlasti će privremeno gasiti EES sistem (sistem ulaska/izlaska) čim se formiraju prve veće kolone na graničnim prelazima.

Prema rečima direktora JUTE Aleksandra Seničića, granične službe neće čekati kilometarske zastoje da bi reagovale. Dovoljno je da se formiraju dve do tri kolone sa po desetak automobila, pa da kontrolori privremeno suspenduju proceduru.

Seničić jasno naglašava da formalni sporazum o izuzeću ne postoji, niti je pravno moguć unutar okvira Evropske unije.

- Ne postoji sporazum, on jednostavno ne može da bude potpisan jer ne postoji opcija da se sistem suspenduje po nacionalnoj pripadnosti. On ili radi za sve ili ne radi - izričit je Seničić.

Privremeno gašenje EES sistema

On dodaje da su netačne i informacije da je sistem suspendovan za državljane Velike Britanije, jer pravila Šengena ne dozvoljavaju selektivnu primenu na osnovu pasoša. Ipak, postignut je usmeni dogovor koji će putnicima doneti olakšanje. Grčka je odlučila da primeni mehanizam koji omogućava privremeno gašenje EES sistema u kritičnim trenucima.

Čim se stvore gužve, konkretno, ako u koloni bude više od 10 automobila ili pet do sedam autobusa u periodu od kraja maja do polovine septembra, sistem će se gasiti. Ovo pravilo važiće i za drumske prelaze, ali i za aerodrome.

Alo.rs/Mondo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
ESS granični prelaz Evzoni

Povezane vesti

Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije
AMS RS
PRETE KAZNE

Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije

14:01 | 0
Kolaps na granicama sa Srbijom: Zadržavanje vozila i do četiri sata
Foto: AMSRS

Kolaps na granicama sa Srbijom: Zadržavanje vozila i do četiri sata

11:40 | 0
Haos na Evzoniju: Kolone kilometrima, čekalo se i po 5 sati, a Srbi uradili nešto što je oduševilo sve!
Printscreen/Youtube
SRPSKA POSLA

Haos na Evzoniju: Kolone kilometrima, čekalo se i po 5 sati, a Srbi uradili nešto što je oduševilo sve!

09:15 | 0
VAŽNO SAOPŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU Oglasila se Uprava granične policije o novom EES sistemu i gužvama na granici
Ilustracija/RTRS
mup se obratio građanima

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU Oglasila se Uprava granične policije o novom EES sistemu i gužvama na granici

15:57 | 0
UPOZORENJE ZA SVE VOZAČE! Velike gužve na ovim graničnim prelazima
Foto: Shutterstock
ZADRŽAVANJE NEKOLIKO SATI!

UPOZORENJE ZA SVE VOZAČE! Velike gužve na ovim graničnim prelazima

09:27 | 0
Komentari (0)

Društvo

Kompanija NIS na Poljoprivrednom sajmu predstavlja pogodnosti NIS Agro kartice
promo | NIS

Kompanija NIS na Poljoprivrednom sajmu predstavlja pogodnosti NIS Agro kartice

15:46 | 0
Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije
AMS RS

Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije

14:01 | 0
Srbija ujedinjena za porodicu Babić: Od kuće od blata do sigurnog doma
Foto: Alo | privatna arhiva

Srbija ujedinjena za porodicu Babić: Od kuće od blata do sigurnog doma

12:30 | 0
„Do mora za 6 do 7 sati“: Srpske porodice masovno biraju ovo mesto u Grčkoj jer je idealno za malu decu

„Do mora za 6 do 7 sati“: Srpske porodice masovno biraju ovo mesto u Grčkoj jer je idealno za malu decu

12:17 | 0
Podrška vašem stomaku već 50 godina
Heba promo

Podrška vašem stomaku već 50 godina

11:44 | 0
"Vozilo ide u suprotnom smeru" Hitno objavljeno upozorenje
RINA

"Vozilo ide u suprotnom smeru" Hitno objavljeno upozorenje

11:22 | 0
Šok kadrovi monsunskog pljuska u Vranju! Pratio ga je sitan grad, nagrabusio je ko je bio napolju

Šok kadrovi monsunskog pljuska u Vranju! Pratio ga je sitan grad, nagrabusio je ko je bio napolju

11:04 | 0
Stiže pravo proleće! Temperature do 26 stepeni, ali evo kada dolaze pljuskovi i grmljavina
Foto: Alo | Ilustracija

Stiže pravo proleće! Temperature do 26 stepeni, ali evo kada dolaze pljuskovi i grmljavina

09:58 | 0
Stiže nam novi talas superćelijskih oluja! Meteorolog otkrio detalje
Ai ilustracija

Stiže nam novi talas superćelijskih oluja! Meteorolog otkrio detalje

08:51 | 0
„Deca mogu imati i do 8 infekcija godišnje“ Doktorka Šehić za Mame o rinovirusu – ovo nikako ne radite

„Deca mogu imati i do 8 infekcija godišnje“ Doktorka Šehić za Mame o rinovirusu – ovo nikako ne radite

08:04 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

4min

Koza pobegla sa imanja pa naletela na polumaraton Postala je prava internet zvezda - pogledajte šta je uradila

6min

"Vlada HDZ najpogodnija da jednog dana ustaše, fašisti i nacisti dođu na vlast"

7min

Građanima stiže novac na račune: Poznati detalji o isplati i visini uplata

8min

Pretio učeniku da će mu „otkinuti glavu“: Nastavnik pušten iz pritvora, braniće se sa slobode

11min

Veliki udarac za Real: Jedan od najboljih igrača napušta Madriđane

1H

Kompanija NIS na Poljoprivrednom sajmu predstavlja pogodnosti NIS Agro kartice

1H

"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju

3H

Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije

4H

Srbija ujedinjena za porodicu Babić: Od kuće od blata do sigurnog doma

4H

„Do mora za 6 do 7 sati“: Srpske porodice masovno biraju ovo mesto u Grčkoj jer je idealno za malu decu

23H

Zbog onoga što je uradio ženi, Sloba Vasić prebačen u Lazu Lazarević! Lekari svedočili porodičnom užasu

4H

Bežanija Albanaca! Masovno napuštaju lažnu državu! Objavljeni podaci

7H

Blokaderka otkrila plan: Promenićemo Ustav i odreći se Kosova!

18H

"Bili smo sigurni u odluku" Snajka Teodore Džehverović presekla i otkrila istinu iz braka sa njenim bratom!

20H

Snežana Đurišić donela je konačnu odluku o vezi sa Vanjom Milošević Posle 10 godina pevačica presekla!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Ovaj zdravstveni problem ima Sloba Vasić, pevač je završio na klinici Laza Lazarević
ATA Images

Ovaj zdravstveni problem ima Sloba Vasić, pevač je završio na klinici Laza Lazarević

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)

Da li se sećate blizanaca iz Velikog brata? Danas su potpuno neprepoznatljivi!
Printscreeen | Printscreen

Da li se sećate blizanaca iz Velikog brata? Danas su potpuno neprepoznatljivi!

Pulen kavačkog klana udario na Vučića! Bruka i sramota: Blokaderi slede odbeglog crnogorskog krimosa
AI ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati