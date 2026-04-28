Pevačica Zorica Brunclik lavovski se izborila sa zdravstvenim problemom koji joj je zadavao muke poslednja tri meseca, kada se i povukla sa malih ekrana, odnosno, iz takmičenja Pinkovih zvezda u kojima je član žirija.

Na velika vrata vratila se juče, kada smo je i prvi put videli u javnosti ispred studija ružičaste televizije, gde je nasmejana pozirala pred pripadnicima sedme sile, a od nje se nije odvajao suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Danima se nagađalo koja je bolest prikovala pevačicu za krevet, a sada je Zorica Brunclik rešila da prekine tišinu i konačno otkrije sa čime se izborila uz pomoć lekara.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo.

Podsećanja radi, porodica kao i saradnici nisu želeli da otkriju sa čime se suočila muzička zvezda, a njena koleginica Suzana Jovanović je početkom marta slučajno otkrila stanje koleginice.

-Poslala sam Miroljubu jednu poruku sa skupljenim rukama. Molim Boga da sve bude u redu i da budu zajedno. Ja sam kroz sve to prošla, znam kako sve to izgleda, taj kancer kao da je zarazna bolest, ne znam šta se dešava, ustvari i ne znam od čega je žena operisana. Oni se nikome ne javljaju – rekla je Suzana Jovanović.