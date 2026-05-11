Elma Sinanović održala je promociju 10. albuma "A takve prežive sve" i tom prilikom pred kamerama Alo govorila je o novom projektu, ali i o pokojnom suprugu Smailu koji je preminuo 2019. godine.

-Sve je išlo jako lako, kad je u pitanju album. Uradili smo sedam pesmama i onda sam producentu "otela" još dve. Te pesme su me baš oduševile. Pesma "Na jorgovan noć mi miriše" opisuje moje bitisanje na estradi. Uvek sam gledala da nikad ne podpadnem pod nečiji uticaj i želim da mislim da biram pravu muziku. Ova pesma je dugo stajala kod mene u fioci. Mislim da će se ova pesma slušati još dugo - rekla je Sinanovićeva na samom početku promocije.

Jedna pesma snimljena je na mestu na kojem niko ne bi očekivao.



-Pesma “Hronično” je snimljena u avionu. Pesma nosi ozbiljni poruku, mi u životu imamo sve, ali treba da se zapitamo da li je to to. Nekad pomislim da mi u životu treba mir ili nešto drugo. Ovu pesmu sam “otela” producentu, naterala me je da se zamislim. Stalno me kritikuju saradnici, ćerka da sam u svojoj zoni komfora i da ne pravim promene. Ovog puta sam se naljutila i odlučila da im dokažem da mogu i nešto drugačije - ističe muzička zvezda koja je napravila pauzi, te je tako na sceni nismo videli 10 godina, o čemu je govorila za Alo.

- Imala sam i upone i padove, nisam pevala 10 godina, a onda sam se vratila na velika vrata i veoma sam srećna. Nikada nisam morala da biram između karijere i porodice. Živela sam u manjoj sredini i tradicionalna sam osoba, ne kajem se zbog pauze i zbog toga što sam izabrala porodicu. Sve dolaze na red, moje pesme žive i bez mene na sceni - bila je iskrena Elma, a zatim nam je otkrila koliko joj je bilo teško na estradnoj sceni budući da je iz male sredine.

- Bilo je saplitanja, ali njega ima svuda u svakoj profesiji, negative, ljudi koji gledaju da ti ne pruže podršku, to je sastavni deo svakog posla, čovek ne treba da troši energiju na te stvari. Neko sam ko voli da bude sam sa sobom, generalno ne opterećujem se negativom. Bog je jedan i veliki i sve će srediti - rekla je folkerka, a zatim nam je ispričala kako ona gaji prijateljstvima na estradi.

-Postoje prijatelji na javnoj sceni, nije da ih nema, postoji ljudi sa kojima sednem i ispričam se bez sujete i ega, malo ih je, ali nas ima. Okrenuti smo javnosti previše, pa isplivavaju te loše stvari, ali njih ima svuda - kaže Elma.

Što se tiče kavera mladih zvezda u kojima su se našle upravo Elmine pesme, pevačica nema problem da ih mlađe koleginice rade, ali nepoštovanje istih ne prihvata, a posebno se osvrnula na Jakova Jozinovića.

- Tog sam stava da je Jakov Jozinović mlad momak, mnogo lep i prelepo peva, ima predivan muzički ukus. Drago mi je da postoji publika mlađa koja ide na tu vrstu koncerata. Trebalo nam je da dođe neko kao jakov i otpeva prelepe pesme iz bivše Jugoslavije, jednostavno na taj fenomen gledam blagonaklono. Šteta je samo što se kod nas nije pojavio "Jakov" koji će napraviti takav spekrtakl. Drago mi je što ima publike mlađe koja to sluša. Što se tiče kavera mojih pesama koje su mlađih koleginice radile, nemam problem sa tim, ali mi je problem da se ponašaju kao da su njihove pesme, a nisu, treba da budu zahvalne na tome - objasnila je Sinanovićeva.

Buduće da je navikla na bezuslovnu podršku supruga Smaila koji je tragično preminuo 2019. godine, pevačica nam je sa setom u glasu otkrila kako danas bez njega nalazi snagu da nove pesme iznese sa istim žarom kao i pre.

- Suprug je bio moja najveća podrška, uvek je stajao uz mene, nekako je odgovoran za sve čime se danas bavim, bio je velika zaštita. Gradila sam karijeru bez skandala, bez afera, sve mi je bilo na dlanu. Dok sam živa govoriću o njemu i njegovoj podršci. Takva sam da moram sve odmah i sad, on mi je govorio da budem kvalitetna, pametna, pristojna, da ne brzam i da će uspeh doći sam po sebi. Sada vidim da je bio u pravu. Govorili su da je bio previše zaštitnički nastrojen prema meni, ali to nije tačno, on je mene štitio, terao me je da pevam i hvala Bogu da sam bila zaštićena kao beli medved - zaključila je za Alo Elma Sinanović.

Alo/Luka A.

