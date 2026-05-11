Pevačica Elma Sinanović organizovala je promociju povodom jubilarnog 10. po redu studijskog albuma, na kome su se već uveliko skupili njeni prijatelji, kolege i pripadnici sedme sile.

Pevačica je blistala na događaju u belom, elegantnom odelu, a kosu je pustila. Ipak, najzaslužniji za njen lep izgled jeste sreća zbog uspešnog albuma koji se već "zavrteo", a neke pesme već su postale popularne na društvenim mrežama.

Pravo iznenađenje za Elmu u toku događaja bilo je kada su stigli njeni fanovi u lokal i doneli joj cveće.

Sinanovićeva nije skidala osmeh s lica kad ih je ugledala, pa ih je sve srdačno izgrlila i ugostila na promociji, a tu su bile i suze radosnice.

- Još jednom si pokazala kako izgleda prava žena na sceni, S. - pisalo je u misterioznoj poruci koju je pevačica dobila uz prelepi buket.

Pevačicu pogodila tragedija



Podsetimo, promocija Elminogh albuma trebalo je da se održi prošle nedelje, ali je pevačica donela odluku da se ista odloži zbog tragedije u Novom Pazaru gde su život izgubile 4 osobe.

- Draga moja publiko, usled tragedije u kojoj je stradalo četvoro mojih sugrađana, sutrašnji dan, 7. maj, proglašen je Danom žalosti u Novom Pazaru. Kao neko ko je rođen i živi u tom gradu, iz poštovanja prema stradalima i dubokog saosećanja sa njihovim najmilijima, odlučila sam da odložim objavljivanje mog 10. studijskog albuma, koje je bilo zakazano upravo za 7. maj. Neizmerno sam tužna zbog izgubljenih života i šaljem snagu svima koji su u strašnoj nesreći izgubili nekog svog. Porodicama stradalih želim da nazdravim glavu, a stradalima rahmet duši. Moj tim i ja trenutno radimo na tehničkim stvarima vezanim za pomeranje izlaska albuma. Čim dobijem informaciju o novom datumu, obavestiću vas. Volim vas - napisala je.

BONUS VIDEO: