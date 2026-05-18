Naši stari verovali su da dan u kojem je dete rođeno može mnogo da otkrije o njegovom karakteru, sreći i životnom putu. Tako su pojedini dani smatrani posebno srećnim, dok su drugi važili za teške i „baksuzne“.

Iako ova verovanja nemaju naučnu potvrdu, generacijama su se prenosila kroz narodna predanja, običaje i izreke.

Ponedeljak – najsrećniji dan za rođenje

Ponedeljak se smatrao najboljim danom za dolazak bebe na svet. Verovalo se da deca rođena na početku nedelje imaju dug, uspešan i srećan život.

Pošto ponedeljak simbolizuje novi početak, smatralo se da su ljudi rođeni tog dana predodređeni za velike životne uspehe i važne poduhvate.

Utorak – dan koji prati loša sreća

U narodnom verovanju utorak je važio za najteži dan u nedelji. Smatralo se da ljudi rođeni tada kroz život prolaze kroz više prepreka i izazova.

Mnogi su izbegavali da utorkom započinju poslove ili kreću na put, jer se verovalo da ovaj dan donosi maler i komplikacije.

Sreda – znak napretka i zdravlja

Za sredu se govorilo da donosi napredak, zdravlje i uspeh. Verovalo se da će dete rođeno tog dana biti sposobno, pametno i srećno.

U nekim krajevima Srbije sreda je imala gotovo sveto značenje, pa se često pominjala kao zaštitnica bolesnih i nemoćnih.

Četvrtak – dan sreće i blagostanja

Četvrtak je u narodu smatran jednim od najpovoljnijih dana. Verovalo se da deca rođena tada imaju sreće u poslu, ljubavi i porodici.

U prošlosti su se baš četvrtkom započinjali važni poslovi, radovi u polju i prosidbe.

Petak – „crni dan“ u narodnim pričama

Petak je kroz mnoga verovanja imao lošu reputaciju. Smatralo se da poslovi započeti tog dana ne završavaju dobro i da ljude prati nesreća.

Za decu rođenu u petak govorilo se da će imati težak životni put i mnogo izazova.

Subota – deca posebnih sposobnosti

Subota je u starim verovanjima bila povezana sa tajanstvenim i neobičnim stvarima. Smatralo se da su deca rođena tog dana drugačija od drugih i da imaju posebnu intuiciju.

U nekim krajevima verovalo se čak da mogu da „osećaju“ stvari koje drugi ne vide, kao i da ih prati posebna zaštita od zla.

Za njih se govorilo da će biti maštoviti, zanimljivi i uspešni ljudi.

Nedelja – život bez briga

Nedelja je smatrana svetim danom odmora i mira. Verovalo se da će ljudi rođeni tog dana živeti lagodnije i srećnije od drugih.

Za srećnog čoveka nekada se govorilo: „Rođen je u belu nedelju“, što je značilo da ga prati dobra sudbina i miran život.

Iako su ovo samo stara narodna verovanja, mnogi i danas sa osmehom proveravaju šta dan rođenja navodno otkriva o njima i njihovim najbližima.