Srpski košarkaš Nikola Jokić, osim što dominira NBA ligom, poznat je i po svojoj ljubavi prema muzici i dobrim veseljima.

Aleksandar Sofronijević imao je tu čast da svira na Jokićevoj svadbi.

Jednom pilikom, otkrio je pozitivnu i veselu stranu Somborca i najboljeg košarkaša sveta, pa se dotakao i toga da li su ostali u dobrim odnosima.

- Išli smo zajedno u Denver, bili smo malo kod Nikole, družili se. Tako smo se nešto čuli i kaže on: "Ajde, ako možete dođite!" Odmah sam prihvatio poziv! Velika čast mi je bila da mu sviram na svadbi, ostali smo u kontaktu. Jedna divna, fantastična porodica - rekao je Sofra.

"Veliki je gospodin"

- Jokić je poznat po ljubavi prema muzici, posebno uživa u tamburaškim pesmama. Takođe voli pesme Đorđa Balaševića i Miroslava Ilića. Ali ipak najviše voli one njegove tamburaške pesme, kada mu sviraju njegovi tamburaši. Baš lepo zna da se veseli, veliki je gospodin - otkrio je Aleksandar Sofronijević.

Podsetimo, Vladan Savić, frontmen Magla benda otkrio je da je čak tri puta odbio da peva na svadbi Nikole Jokića.

