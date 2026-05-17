Član Komisije za nacionalnu bezbednost Parlamenta Irana Alaedin Borudžerdi izjavio je da su pregovori bez prihvatanja iranskih uslova besmisleni, dodajući da Iran neće odustati od svojih prava u Ormuskom moreuzu, kao ni od nuklearnih pitanja.

"Druga strana mora da prihvati neke principe, inače će pregovori biti besplodni i uzaludni. Moraju da se pridržavaju pravila igre. Oni su nam nametnuli rat, pa moraju da priznaju da su agresori i da plate ratnu odštetu", rekao je Borudžerdi u intervjuu za Mehr.

Kako kaže, neophodno je da zamrznuta imovina Irana bude oslobođena.

"Moraju prihvatiti da se zamrznuta imovina Irana vrati, jer je to očigledna nepravda prema našem narodu. Sankcije takođe moraju biti ukinute. Prihvatanje ovih uslova je obavezno. Ako pregovaramo, čak i ako pregovori traju dve godine, a ishod bude nastavak ugnjetavanja iranskog naroda, kakva je to korist za nas?", rekao je on.

Borudžerdi je dodao da druga strana mora da prihvati da je Islamska Republika Iran vladar Ormuskog moreuza i da je to deo njenog nacionalnog suvereniteta.

"U nedavno nametnutom ratu, stekli smo ovu privilegiju zahvaljujući pobedi nad neprijateljem i nikada je nećemo izgubiti. Oni takođe moraju da prihvate da će svaki sporazum u mogućim budućim pregovorima biti sporazum sa celim frontom otpora, uključujući Liban, Irak i Jemen. Ako ne prihvate ova pravila, stupanje u pregovore biće beskorisno", ocenio je Borudžerdi.

Ističući suverenitet Irana nad Ormuskim moreuzom, Borudžerdi je rekao da je Teheran postavio posebna pravila. "Tačke ulaska i izlaska iz Ormuskog moreuza su jasne. Uzimajući u obzir troškove održavanja bezbednosti Ormuskog moreuza i ekološka pitanja, oni moraju da plate relevantne troškove", rekao je Borudžerdi i dodao da se Iran neće odreći svojih nuklearnih prava.

On je rekao da je Amerika moćna zemlja koja smatra da sve što kaže mora biti sprovedeno, ali treba da zna da iransko nuklearno pitanje nema nikakve veze sa njima.

"Amerikanci bi trebalo da znaju da smo stekli mogućnosti mirnodopskih nuklearnih aktivnosti, uprkos činjenici da je trebalo da nam one budu obezbeđene prema sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, zahvaljujući naporima naših naučnika. Mi posedujemo ovo znanje i njegova dostignuća i nismo spremni da se ni na koji način odreknemo ovog našeg nespornog i zakonskog prava", zaključio je Borudžerdi.