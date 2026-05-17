Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima rano jutros važnom porukom u kojoj je istakao da samo ozbiljan rad i ljubav prema Srbiji pobeđuju.

-Nagledao sam se ja revolucija, svih mogućih obećanja. Na kraju, samo radnici, seljaci, ozbiljno državno rukovodstvo i ozbiljan rad donosi rezultate. Moda dođe i prođe - poručio je predsednik Vučić.

"Verujem u pritisak i težak rad"

Predsednik je nedavno istakao da isključivo težak rad donosi velike rezultate.

-Verujem samo u pritisak i težak rad. Ja ne verujem u to "lako ćemo i lepo ćemo", jer u to "lako ćemo" nikad nisam verovao. Ništa u životu nisam uradio lako - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vućić i dodao:

-Je l' vi mislite da slučajno postoji razlika, da vas to pitam, između onih koji grade zemlju uspešno i onih koji je nisu gradili? Je l' mislite da je to slučajno?" - upitao je predsednik pa dodao:

- Pa nije slučajno. Razlika je u posvećenosti, radu i pritisku koji obavljate. Ako to ne radite, nemate nikakvu šansu da bilo šta izgradite.