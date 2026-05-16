Deo delegacije Albanije u press centru nastavio je da maše zastavom takozvanog Kosova tokom nastupa predstavnika Albanije u finalu Evrovizije 2026, ali i tokom nastupa naše grupe Lavina.



Tokom nastupa Alisa Kalačija, predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. Kosovo.



Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže kosovskom zastavom.





Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.







"Ovaj video ide za takozvano Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca, ne zaboravite da glasate za broj 13", rekao je Alis.

Predstavnik prekršio pravilo

Ovogodišnja Evrovizija godine našla se u epicentru skandala nakon što je predstavnik Albanije, Alis, napravio šok potez u bekstejdžu takmičenja. Na društvenim mrežama počeo je da kruži snimak iz Beča o kom se i te kako priča.

U snimku se navodi da je albanski pevač tokom svojih evrovizijskih aktivnosti davao izjavu za stranicu Eurovision Kosova, dok je poznato da takozvanom Kosovu godinama ne dozvoljavaju da učestuje na takmičenju.

Da li će ovakvo ponašanje biti kažnjeno od strane organizatora ostaje nam da vidimo!







