Australijska pop zvezda Delta Gudrem boriće se u Beču za pobedu svoje zemlje na "Evroviziji 2026" sa numerom "Eclipse".

Kao jedan od glavnih favorita za trijumf, 41-godišnja pevačica i glumica već je oduševila publiku u četvrtak, kada je u polufinalu nagrađena jednim od najglasnijih aplauza večeri.

Međunarodnu slavu je stekla još u mladosti zahvaljujući ulozi u seriji "Komšije", ali i svom legendarnom debitantskom albumu "Innocent Eyes". Ovaj album, koji je objavila sa svega 18 godina (2003. godine), i danas važi za jedan od najprodavanijih muzičkih projekata u Australiji.

Prekinula karijeru zbog bolesti

Karijera Gudrem, međutim, bila je privremeno prekinuta nakon što joj je dijagnostikovan redak oblik raka, Hodžkinov limfom.

-To je potpuno promenilo putanju mog života - prisetila se u intervjuu prošle godine.

-Cela zemlja je sedela ispred mojih vrata i gledala kako ja i moja porodica prolazimo kroz to najbolje što možemo - dodala je ona.

Nakon oporavka, nastavila je karijeru i objavila još šest albuma.

Kasnije je prošla i kroz ozbiljan zdravstveni izazov, kada je 2018. godine doživela paralizu živca na jeziku tokom uklanjanja pljuvačne žlezde, zbog čega je morala ponovo da uči da govori i peva kroz rehabilitaciju i trening govora.

-Svako ko prolazi kroz izazov, bilo da se bori protiv raka ili je prošao kroz nešto traumatično, prolazi kroz različite faze i trenutke koje će osetiti - izjavila je 2021. godine.

-To je proces korak po korak. Prvo je saznanje, a zatim putovanje: "U redu, ovo se dešava" - bila je iskrena.

Govoreći o svom iskustvu, istakla je da je uspela da traumu pretvori u ličnu snagu:

-To je zaista bio trenutak resetovanja u mom životu. Desilo se neposredno pre nego što je ceo svet ušao u taj trenutak resetovanja - priznala je Delta.

O predstavljanju Australije na Evroviziji

O učešću na Evroviziji rekla je:

-Zaista je čast. Evrovizija je jedna od najznačajnijih svetskih muzičkih scena, a predstavljanje Australije je nešto na šta sam neverovatno ponosna. Postoji snažan osećaj uzbuđenja, to je trenutak za povezivanje, deljenje muzike i donošenje dela Australije svetu - konstatovala je potom.

Inspiraciju za pesmu "Eclipse" opisala je ovako:

-"Eclipse" je pesma o retkim i snažnim trenucima u životu kada se sve poklopi, kada ljubav, tajming i povezanost deluju gotovo kosmički. Istražuje svetlost i tamu i ideju da se i u senkama može formirati nešto lepo. Istovremeno je intimna i prostrana, pesma o nadi, transformaciji i magiji koja nastaje kada se dva sveta sretnu. Samo ljubav postoji kada se pomračimo - independent.uk.

Naši predstavnici nastupaju deveti po redu

Večeras se održava veliko finale Evrovizije, a Srbiju će pod rednim brojem 9 predstavljati bend Lavina.

Zanimljivo je da su upravo pod istim rednim brojem nastupale i neke od najvećih evrovizijskih zvezda prethodnih godina.

Švedska pevačica Lorin 2023. godine takođe je nastupala pod brojem 9 i pobedila sa pesmom "Tattoo", dok je prošle godine istu poziciju imao i austrijski predstavnik JJ, koji je na kraju odneo pobedu.

Fanovi Evrovizije već komentarišu da broj 9 možda donosi posebnu sreću na velikoj sceni, dok se širom Evrope otvaraju rasprave da li je reč o slučajnosti ili evrovizijskoj simbolici.

Jedno je sigurno, Lavina nastupa pod rednim brojem koji je prethodnih godina bio rezervisan za pobednike.

Srbija se nada da bi upravo broj 9 mogao da donese istorijski rezultat srpskom predstavniku.