Popularni kviz "Superpotera" ove subote uveče neće biti emitovan na Radio-televiziji Srbije, zbog promene programske šeme uslovljene direktnim prenosom finala Evrovizije.

Kako je reč o jednom od najgledanijih muzičkih događaja u Evropi, RTS je u večernjem terminu ustupio program za prenos završnice takmičenja, zbog čega je kviz emisija privremeno izostavljena iz redovnog rasporeda.

Ovakve izmene u programskoj šemi nisu neuobičajene kada se poklapaju veliki televizijski događaji, pa se očekuje da će "Superpotera" biti vraćena u redovan termin u narednom emitovanju.

Gledaoci će, umesto kviza, imati priliku da prate finale Evrovizije, koje tradicionalno privlači veliku pažnju publike širom Evrope.

Bez Kosjerine

Finale Evrovizije održava se večeras od 21 čas, a direktan prenos biće emitovan na RTS-u. Međutim, ove godine došlo je do promene u timu koji iz Beograda saopštava glasove.

Gledaoci su godinama navikli da ih kroz finalno veče Evrovizije vodi Dragana Kosjerina, ali će ovog puta njeno mesto zauzeti koleginica Kristina Radenković.

Međutim, Kosjerina je trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evrovizijske večeri, što je iznenadilo brojne gledaoce naviknute da je vide kao zaštitno lice prenosa.

BONUS VIDEO: