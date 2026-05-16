Predstavnik Albanije na Evroviziji 2026, Alis, našao se usred prave evrovizijske bure nakon spornog snimka iz bekstejdža koji je za kratko vreme počeo da kruži društvenim mrežama i izazvao žestoke reakcije u regionu.



Kako se vidi na materijalima koji su se pojavili na mrežama, albanski predstavnik je tokom evrovizijskih aktivnosti dao izjavu za nelegitimnu stranicu „Eurovision Kosova“, a zatim je, prema tvrdnjama koje prate snimak, ljubio zastavu tzv. Kosova. Ovaj skandal napravio je pometnju među fanovima Evrovizije, budući da je predstavnik Albanije prekršio protokol o politizaciji na takmičenju.





Ovaj potez odmah je pokrenuo lavinu komentara, jer su mnogi ocenili da takvom gestu nije mesto na takmičenju koje se zvanično predstavlja kao muzički događaj, a ne prostor za političke poruke.

Međutim, skandal se tu ne završava.

Dodatnu buru izazvali su navodi da su novinari iz Albanije uneli zastavu tzv. Kosova u evrovizijski prostor, a potom njome i mahali tokom događaja povezanih sa takmičenjem. Upravo taj detalj dodatno je podgrejao atmosferu i otvorio pitanje kako je uopšte bilo moguće da se takav simbol pojavi u bekstejdžu Evrovizije.

Hoće li EBU reagovati?

Za sada nema zvanične informacije da je Evropska radiodifuzna unija pokrenula postupak povodom ovog slučaja. Ipak, snimci i komentari već su se proširili među fanovima, pa je jasno da se o ovom incidentu neće tako lako prestati govoriti.

