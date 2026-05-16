Bend Lavina upravo je pod tim rednim brojem devet nastupio u finalu Evrovizije, a gotovo ni jednom Srbinu nije promakao trenutak, kada je publiak vrisnula i gromoglasnim aplauzom pozdravila naše Nišlije!

Zanimljivo je da su prethodnih godina upravo pod brojem 9 nastupali i pojedini pobednici takmičenja. Švedska zvezda Loreen je 2023. godine sa pesmom Tattoo odnela pobedu nakon nastupa pod istim rednim brojem, dok je prošle godine identičnu poziciju imao i austrijski predstavnik JJ, koji je takođe završio na vrhu tabele.

Na društvenim mrežama već se uveliko komentariše da broj 9 možda nosi posebnu sreću na evrovizijskoj sceni. Da li je reč o slučajnosti ili pravoj simbolici, publika će saznati već večeras.