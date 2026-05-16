Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio je veliku promenu koja bi mogla potpuno da promeni noćni život u tom hrvatskom gradu. Prema njegovim rečima, biće zabranjena prodaja alkoholnih pića od 21 sat uveče do 6 sati ujutro, a razlog za ovu odluku su bezbednost građana, zaštita javnog reda i mira i sve veći problemi u centru grada.

Kako prenosi hrvatska agencija Hina, o izmenama Zakona o trgovini raspravljaće se naredne sedmice u hrvatskom Saboru, a Split planira da među prvima sprovede novu meru.

- Po predlogu zakonodavca izmena i dopuna Zakona o trgovini biće zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, što podrazumeva da će svaki grad i opština imati pravo da donesu odluku o tome i mi ćemo taj predlog dati na javno savetovanje, a potom na Gradskom veću doneti odluku o tome - rekao je Šuta.

Split želi kraj haosa u centru grada

Prema rečima gradonačelnika, cilj novih mera je povećanje bezbednosti i smanjenje problema koji godinama prate turističku sezonu u Splitu.

Poslednjih godina centar grada suočava se sa velikim brojem turista, bukom, pijanstvima, vandalizmom i incidentima tokom noći, a lokalne vlasti smatraju da je nekontrolisana prodaja alkohola jedan od glavnih uzroka problema.

- To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično - izjavio je Šuta.

On je posebno ukazao na veliki broj prodavnica alkoholnih pića u centru grada, ocenjujući da je takva situacija postala „neprimerena“ za svakodnevni život građana.

Šta ova odluka znači za građane i turiste

Ako izmene zakona budu usvojene, gradovi i opštine širom Hrvatske dobiće pravo da samostalno uvedu zabranu noćne prodaje alkohola. To bi moglo da izazove velike promene u turističkim centrima na Jadranu, gde su upravo noćni izlasci i zabava jedan od glavnih izvora prihoda tokom leta.

Odluka Splita mogla bi da postane model i za druge gradove koji se suočavaju sa sličnim problemima tokom turističke sezone.

Istovremeno, očekuje se da će deo ugostitelja i trgovaca oštro reagovati, jer bi zabrana mogla da utiče na zaradu tokom letnjih meseci.

Rasprava o novim pravilima već izaziva burne reakcije u Hrvatskoj, a naredni dani pokazaće da li će država zaista krenuti u veliki obračun sa noćnom prodajom alkohola.