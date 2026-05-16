"Svi znate da nam se približavaju još jedni važni izbori, razumem da je narod i umoran jer imamo previše izbornih procesa i veliku političku krizu i nestabilnost u Prištini, ali je naše da izdržimo i borimo se i budemo složni, jedinstveni i odlučni kao i do sada", rekao je Petković.

On je u objavi na Instagramu napisao da je zato ovo druženje bilo prilika da sve prisutne pozove da 7. juna izađu na te izbore i glasaju za Srpsku listu.

"Pobeda Srpske liste na ovim izborima je garancija opstanka Srba na KiM, sigurnost da nastavimo da podižemo naše sredine i da ulažemo u njih. Zbog toga jedino Srpska lista ima podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića jer se jedina bori za interese srpskog naroda! Sve vas zajedno sa svojim saradnicima srdačno pozdravljam, želim vam dobro zdravlje i da se vidimo u našem Ibarskom Kolašinu, u toj gorštačkoj župi u kojoj žive divni ljudi koji su i ovde sa nama. Živela Srbija, živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji!" rekao je Petković.

Tradicionalnoj proslavi "naših Kolašinaca" u Kragujevcu u organizaciji Zavičajnog udruženja "Ibarski Kolašin", Petković je prisustvovao zajedno sa komesarkom Komesarijata za izbegla i raseljena lica Natašom Stanisavljević i čelnicima grada Kragujevca, prenosi Tanjug.

