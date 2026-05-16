Ana Bekuta završila na sudu: Godinama su bile drugarice, sad tvrdi da je ne poznaje!

Ivana Šašić i Ana Bekuta suočile su se na sudu.

Ročište je bilo održano u utorak u Prvom osnovnom sudu po tužbi Bekute. Pevačica je povela parnični postupak protiv kolegnice za povredu časti i ugleda. Obe su se pojavile pred licem pravde a ono što je bilo intertsanto jeste da je Bekuta na prvo pitanje sudije da li poznaje Iavnu, kategorično rekla da je ne zna.

Tim povodom najpre smo pozvali Ivanu, koja nije krila iznenadenje zbog takvog odgovora.





- Tačna je informacija. Održano je suočavanje između Ane Bekute i mene. Ostavila me je u šoku i neverici kada je rekla da me ne poznaje. To automatski znači da nije rekla istinu pred sudom. Nas dve se odlično poznajemo još od 2010. godine. Zajedno smo bile na žurki jednog magazina, za šta postoje fotografije na internetu iz tog perioda. Takođe smo bile i na sahrani kolege Ljubiše Stojanovića Luisa, a i za to postoje fotografije. Privatne fotografije koje imam sa njom iz raznih situacija ne bih delila javno, jer smatram da to nije primereno. Upravo zato mi je još neverovatnije da na sudu izjavi tako nešto, iako postoje evidentni dokazi - rekla je Ivana.

Kako tvrdi Šašićeva, tokom saslušanja Bekuta je kasnije promenila iskaz.



- Kako je saslušanje odmicalo, Ana se, ipak, setila da me poznaje, ali je tada rekla da me nije videla petnaest godina, što takođe nije tačno. Poslednji lični kontakt imale smo kada sam joj u njenoj zgradi uručila pozivnicu za svoju svadbu, a kasnije smo se dopisivale i putem SMS poruka 2019. godine, povodom takmičenja Aleksandre Tadić Cipke. Tada mi je napisala da sam naporna. Kada se to izračuna, jasno je da nije prošlo petnaest, već sedam godina - tvrdi pevačica.

Ivana je istakla i da, prema njenim recima, priča koja je izazvala spor nije potekla od nje.

-Važno mi je da naglasim da priča o Ani Bekuti nije krenula od mene. Što se mene tiče, nikada je ne bih ni pomenula. Sve je pokrenuo novinar i urednik Ivan Vuković, koji zna šta se dešavalo u tom periodu, posebno kada je naše druženje u pitanju. Nikada ne bih sedela u emisiji i govorila neistine. Predložila sam da i on bude svedok, ali je Ana to odbila. Razlozi za to su mi poznati. Mnogo toga bi se tu čulo - rekla je Šašićeva.

- Tvrdi da ostaje pri svim svojim ranijim izjavama koje se odnose na period njihovog druženja i navodnog uplitanja u ljubavnu vezu sa Daliborom Minjom. Ana dobro zna. Sve što sam iznela o periodu našeg druženja i o tome da sam bila umešana u njenu vezu sa Daliborom Minjom jeste istina. To ona dobro zna. Ako ćemo već da pozivamo svedoke, možemo redom - zakljucila je Ivana Šašic.

