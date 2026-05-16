"U narednim danima i nedeljama imaćemo intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost, sutra ujutru idem u Azerbejdžan. Ponedeljak noć se vraćam. Onda čekamo konačnu potvrdu, vidim da predsednik Putin putuje u Kinu 19. i 20., nakon toga mi idemo. Imaćemo čast da idemo u zvaničnu posetu NR Kini. Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Mnogo toga očekujemo, u toku su najozbiljnije pripreme", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je ovo za njega kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta.

"Ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije, da uradimo važne stvari za ljude. Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku, ekonomsku i bezbednosnu, zato je pored mene direktor policije Dragan Vasiljević. Sa ponosom ističem da smo juče imali veliki dan na Ekspu, neverovatan uspeh za Srbiju, uedljivo najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi", rekao je on.

