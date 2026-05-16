Povodom Međunarodnog dana porodice, članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu, brigu o porodici i deci i zdravstvo Sonja Radaković posetila je dnevni boravak Ustanove za pružanje socijalne zaštite Grada Novog Sada na Čeneju, poručivši da su porodica, deca i mladi među najvažnijim prioritetima gradske politike.

Ona je istakla da Grad Novi Sad u 2026. godini za mere podrške porodici, deci i mladima izdvaja oko 2,1 milijardu dinara, te da se nastavlja ulaganje u socijalnu i dečiju zaštitu kroz brojne programe i vidove pomoći.

„Vodeći odgovornu socijalnu politiku, Grad nastavlja da doprinosi boljem kvalitetu života porodica, većoj sigurnosti roditelja i podsticajnom okruženju za odrastanje dece“, poručila je Sonja Radaković.

Novčane pomoći

Kako je navedeno, novčana podrška obuhvata:

- Novčanu pomoć za prvo dete,

- pomoć majkama koje rode trojke,

- novogodišnje poklone i novčane pomoći za bebe rođene 1. januara,

- novčane poklone povodom Dana grada,

- Grad finansira i troškove vantelesne oplodnje.

Posebna pažnja, kako je istaknuto, usmerena je ka deci i mladima.

Novi Sad obezbeđuje finansiranje:

- Boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama,

- besplatnu ishranu u osnovnim školama za decu iz osetljivih kategorija,

- besplatne godišnje autobuske karte za decu iz porodica sa troje i više dece,

- kao i podršku darovitim učenicima i studentima.

Grad nastavlja i razvoj usluga socijalne zaštite namenjenih deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kroz usluge dnevnog boravka, ličnog pratioca, rane stimulacije i organizovanog prevoza, sa ciljem njihovog kvalitetnijeg uključivanja u obrazovanje i svakodnevni život.

Iz Gradske uprave poručuju da je obeležavanje Međunarodnog dana porodice prilika da se još jednom ukaže na značaj porodičnih vrednosti, međusobne podrške i zajedništva, ali i važnost institucionalne brige o svakom detetu i porodici, prenosi Dnevnik.

BONUS VIDEO