16.25 RTS1

Ubistvo u Orijent ekspresu

Filmska adaptacija slavnog romana Agate Kristi iz 2017. godine. Herkul Poaro, najbolji detektiv na svetu, odlučuje da putuje Orijent ekspresom. Voz slučajno staje zbog omanje lavine i u njemu se dogodi ubistvo. Poveliki je broj ljudi koji ne samo što su imali priliku da ga izvrše, nego su imali i motiv za to. Uloge: Kenet Brana, Penelopi Kruz, Viljem Defo, Džudi Denč.

21.00 RTS1

Pesma Evrovizije 2026, prenos finalne večeri

Finale 70. Pesme Evrovizije: Srbija nastupa pod rednim brojem 9 – Beč spreman za krunisanje pobednika!

Vreme je za spektakl! U subotu od 21.00, uživo iz bečke „Štathale“, pratimo veliko finale 70. Pesme Evrovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, poznato je kojih 25 zemalja će se boriti za jubilarni „stakleni mikrofon“. Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesama i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke, ali i online na www.esc.vote.

Našu zemlju u velikom finalu predstavlja grupa „Lavina“ sa pesmom „Kraj mene“, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9.

Redosled nastupa u velikom finalu:

1. Danska: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Nemačka: Sarah Engels – Fire

3. Izrael: Noam Bettan – Michelle

4. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Albanija: Alis – Nân

6. Grčka: Akylas – Ferto

7. Ukrajina: LELÉKA – Ridnym

8. Australija: Delta Goodrem – Eclipse

9. Srbija: LAVINA – Kraj mene

10. Malta: AIDAN – Bella

11. Češka: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Bugarska: DARA – Bangaranga

13. Hrvatska: LELEK – Andromeda

14. Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Francuska: Monroe – Regarde !

16. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Poljska: ALICJA – Pray

19. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Švedska: FELICIA – My System

21. Kipar: Antigoni – JALLA

22. Italija: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

23. Norveška: JONAS LOVV – YA YA YA

24. Rumunija: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25. Austrija: COSMÓ – Tanzschein

Program otvara prošlogodišnji pobednik JJ performansom „The Queen of the Night“. Nakon zvaničnog dela programa i zatvaranja linija za glasanje, slede revijalni nastupi. Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se okupiti legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, Lordi i Helena Paparizu. Pred samo proglašenje pobednika, poznati austrijski producent i DJ Parov Stelar i nekadašnji predstavnik Austrije César Sampson prirediće vizuelno-muzički omaž Beču.

Odluku o pobedniku ravnopravno donose stručni žiri i publika iz svih zemalja učesnica, kao i glasovi „ostatka sveta“.

20.00 B92

Orlovi rano lete

Deca iz sela pod Grmečom počinju da beže iz škole zbog terora koji zavodi učitelj zvani Paprika, jer mu je nos stalno bio crven od alkohola. Prvi koji beži je Jovanče, koji kasnije postaje harambaša. Za njim, u Prokin Gaj, dolaze Lazar Mačak, majstor za popravljanje svega i svačega, Đoko Potrk, pesnik brzih nogu, i Dugonogi Stric, najviši u družini, dečak sa slamnatim šeširom u koga se zaljubila devojčica Lunja, a koju on uporno ignoriše. Uloge: Miodrag Petrović Čkalja, Pavle Jovanović...