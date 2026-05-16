Volonterska platforma, na kojoj se prijavljuju zainteresovani građani, otvorena je 15. maja, tačno 365 dana pre svečanog otvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Budući volonteri mogu da joj pristupe preko join.volunteer.expobelgrade2027.org, a dodatne informacije mogu naći i na kontakt centru Ekspa 2027 Beograd putem broja 0112027555.

„Reakcija budućih volontera prvog dana pošto je počelo prijavljivanje, potvrđuje da mnogi građani vide Ekspo kao jedinstvenu priliku da budu deo najvećeg događaja u svetu i najvećeg koji je ikada organizovan na prostorima jugoistočne Evrope. Oni vide šansu da budu ne samo gosti, već i domaćini manifestacije koja će okupiti više od 130 zemalja i da na taj način daju lični doprinos predstavljanju svoje zemlje pred celim svetom“, rekao je Danilo Jerinić, direktor kompanije Expo 2027 d.o.o.

Prijave za volontiranje popunjene tokom prvog dana pokazuju da je Ekspo 2027 izazvao i veliko interesovanje širom sveta, navode iz ove kompanije.

Za volontiranje tokom Specijalne izložbe u Beogradu prijavili su se i građani čak iz Australije, Nemačke, Švajcarske, Japana, Austrije, Azerbejdžana, Kine, Francuske, Gambije, Nigerije, Pakistana, Rusije, Kanade, Brazila, kao i iz zemalja regiona: Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske.

Putem volonterske platforme zainteresovani punoletni građani iz Srbije i sveta mogu da se prijave za neke od 48 pozicija koje su trenutno prepoznate kao potreba u organizaciji Specijalizovane izložbe Ekspo.

Na platformi se mogu detaljno informisati o načinu prijave, kao i daljem toku angažovanja u volonterskom radu i realizaciji obuke za pojedine pozicije.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 trajaće 93 dana.

Volonterski program koji je prati biće najveći takav program do sada organizovan u regionu Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug.

