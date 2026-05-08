Pevačica Vesna Zmijanac bez dlake na jeziku govorila je o koleginici Lepoj Breni, osvrnuvši se kako na njen izgled, tako i na glasine koje je prate godinama.



Naime, Zmijančeva je svojevremeno izrekla niz oštrih komentara, ne štedeći reči kada je u pitanju Brenin izgled i karakter.

- Ne znam da li je Brena nešto radila na sebi ili nije, ali u ovim godinama takav izgled nije moguće postići prirodnim putem. Moja ćerka je ista kao Brena - stipsa je kao Brena, neodlučna kao Brena, ma iste su. Neće da kupi skupu haljinu, a ja joj kažem: "Breno, kupi, jer sam ja uvek bila galantna" - rekla je Vesna.

Dodatno, pevačica je koleginici zamerila i to što joj nije čestitala rođenje unuke, nakon čega je, kako tvrdi, rekla prijateljima da više ne želi ništa da čuje o njoj.

Ipak, uprkos burnoj prošlosti, strasti između dve velike zvezde vremenom su se smirile. Gostujući u podkastu kod Bokija 13, Vesna je istakla da rivalstvo između nje i Brene danas praktično ne postoji.

- Ceo život sam pevala pre svih. Brena je imala šest-sedam članova u orkestru iza sebe, svoj šou-program, dok sam ja imala samo mikrofon i orkestar - stani i pevaj. Iako sam nekad želela veći performans, to se nije dešavalo. Lepo je gledati energiju i podršku kakvu je imala u Slatki greh. Pevala je i ona, ali uz podršku celog tima - što je, priznajem, znatno lakše nego kada ste sami na sceni - govorila Zmijančeva.

