Jala Brat i Buba Koreli su sinoć održali prvi koncert u Areni Zagreb, gde su napravili nezapamćenu atmosferu.

Imali su dve specijalne gošće, prva je bila mlada trep zvezda Elena Kitić, sa kojom su otpevali, a posle im se na sceni pridružila i popularna pevačica Teodora Džehverović.

Kako prenose domaći mediji, prvobitno nije bilo u planu da Teodora Džehverović bude gošća, već je koncert želela da prati iz publike, sa svojim prijateljicama.

Teodora Džehverović

Teodoru je usnimljena na pumpi, dok je pravila pauzu na putu do Zagreba, a bila je u vidno opuštenom izdanju, bez šminke, te ništa nije odavalo da će se naći na sceni.

Ipak, kako su Jala i Buba u dobrim prijateljskim odnosima sa Džehverovićem, oni su je nagovorili sat vremena pred koncert da im se ipak pridruži na bini.

Jala Brak i Buba Koreli

Pred punom arenom izveli su numeru "6 ujutru", a publika je bila oduševljena. 

Elena Kitić u svađi sa Bubom Korelijem?

Iako su sa Elenom izveli tri pesme pred punom arenom, ono što je privuklo najviše pažnje jeste trenutak kada je pevačica izašla na binu i pozdravila se samo sa Jalom, dok je Bubu potpuno ignorisala, kao i on nju.

Da nešto ne štima u njihovom odnosu dodatno je potpalio trenutak kada je prvo zapevala pesmu "Puklo nebo" koje je snimila samo u duetu sa Jalom Bratom, bez Korelija.

Ipak, potom su otpevali i numere "Blaka Blaka" kao i "Ja te ne volim", što izvode svo troje, a prisnije konekcije između Elene i Bube i dalje nije bilo.

Kada je pozdravila publiku i krenula da siđe sa scene, još jednom je srdačno zagrlila Jalu, dok je Buba stajao po strani i nije se pozdravio sa njom, prenose domaći mediji. 

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO:

BONUS VIDEO