Jala Brat i Buba Koreli su sinoć održali prvi koncert u Areni Zagreb, gde su napravili nezapamćenu atmosferu.

Imali su dve specijalne gošće, prva je bila mlada trep zvezda Elena Kitić, sa kojom su otpevali, a posle im se na sceni pridružila i popularna pevačica Teodora Džehverović.

Kako prenose domaći mediji, prvobitno nije bilo u planu da Teodora Džehverović bude gošća, već je koncert želela da prati iz publike, sa svojim prijateljicama.

Teodoru je usnimljena na pumpi, dok je pravila pauzu na putu do Zagreba, a bila je u vidno opuštenom izdanju, bez šminke, te ništa nije odavalo da će se naći na sceni.

Ipak, kako su Jala i Buba u dobrim prijateljskim odnosima sa Džehverovićem, oni su je nagovorili sat vremena pred koncert da im se ipak pridruži na bini.

Pred punom arenom izveli su numeru "6 ujutru", a publika je bila oduševljena.

Elena Kitić u svađi sa Bubom Korelijem?

Iako su sa Elenom izveli tri pesme pred punom arenom, ono što je privuklo najviše pažnje jeste trenutak kada je pevačica izašla na binu i pozdravila se samo sa Jalom, dok je Bubu potpuno ignorisala, kao i on nju.

Da nešto ne štima u njihovom odnosu dodatno je potpalio trenutak kada je prvo zapevala pesmu "Puklo nebo" koje je snimila samo u duetu sa Jalom Bratom, bez Korelija.

Ipak, potom su otpevali i numere "Blaka Blaka" kao i "Ja te ne volim", što izvode svo troje, a prisnije konekcije između Elene i Bube i dalje nije bilo.

Kada je pozdravila publiku i krenula da siđe sa scene, još jednom je srdačno zagrlila Jalu, dok je Buba stajao po strani i nije se pozdravio sa njom, prenose domaći mediji.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: