Aleksandra Prijović je bila u dvogodišnjoj vezi sa Ljubom Perućicom, a prema pojedinim izvorima, njihov raskid nije prošao u prijateljskom tonu.

Godinama se pričalo o tome da je Perućica varao Aleksandru, te je on nedavno javno priznao da joj je bio neveran.

- Ne, nikada nismo bili u lošim odnosima. Tačno je da sam je varao. Nakon raskida svako je krenuo svojim putem, razišli smo se, ali kad god smo se videli na nekoj proslavi ili snimanju, uvek smo se javili jedno drugom. Nikada nismo imali potpuni prekid da ne pričamo i slično - pričao je Ljuba svojevremeno.

"Nije me uhvatila u prevari"

Ljuba Perućica je istakao da preljuba nije bila razlog raskida njegove veze sa Aleksandrom, ali da je ona kasnije čula da je bio neveran.

- Nikada me nije uhvatila u prevari. Kasnije je čula da sam jednom bio neveran. Posle toga mi je rekla: "Budi ubuduće pametan i nemoj to da radiš" - otkrio je Perućica ranije za "Skandal".

