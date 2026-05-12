Slađana Guduraš, starleta iz Bosne i Hercegovine, tragično je izgubila život 2014. godine, kada je pronađena mrtva u uništenom automobilu u kanalu kod naselja Kuzmin.

Policija je u kanalu pored puta Sremska Rača – Kuzmin pronašla smrskani automobil marke "Golf" sa bosanskim registarskim oznakama.

Obdukcija je tada pokazala da su uzrok smrti bile višestruke povrede nastale nakon sletanja vozila u kanal.

"Rekla mi je da se plaši za svoj život"

- Trećeg i četvrtog decembra nas dvoje smo prespavali u jednom hotelu u Sarajevu, i tada mi je rekla da se plaši za svoj život, jer ima osećaj da je neko prati i da će je ubiti. Od svojih prijatelja, koji su inspektori, tražila je obezbeđenje. Kao da je prizvala smrt. Nije želela da izlazi po restoranima jer se plašila da joj ne naude - ispričao je Miki Mećava jednom prilikom.

Podsetimo, Slađana je bila veoma bliska prijateljica Dalile Dragojević. Njih dve su se godinama družile, ali Dragojevićka nakon njene smrti nikada javno nije govorila o njoj.