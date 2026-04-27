Nakon uspešne promocije, Anđela Ignjatović Breskvica je pred medijima progovorila o kolegama i aktuelnim dešavanjima pa se dotakla spekualcija o odnosu sa Lukom Dončićem.

Iako važi za nekoga ko retko pokazuje emocije u javnosti, Anđela je ovaj put bila iskrena.

- Prezadovoljna sam kako je sve ispalo i reakcijama ljudi koji su bili na promociji. Bilo je poteškoća, ali sve se to zanemari. Porodica je pesme čula prva, oduševljeni su, tata je najglasniji. Skrenuo mi je pažnju na neke stvari za koje misli da nisu dobre za mene. Presrećna sam, ali nećete me nikad videti da plačem - rekla je na početku.

- Istina je da su mi mnoge koleginice podmetale nogu, ništa ne može nešto preterano da me pomeri sa mesta. Nepravda može da me pomeri sa mesta, ali ja se kontrolišem. Mislim da nikada nisam bezobrazna, ali mislim da bi češće trebalo da budem. Mnogo sam spremna da trpim zarad lepote i posla. Kada je posao u pitanje ne žalim para - priznala je Breskvica, pa progovorila o povezivanju sa Lukom Dončićem, a potom otkrila i da li su se upoznali lično.

- Nismo se sreli, to su sve neke priče, sve mi je smešno. Mene to zaista ne zanima, ali da mi je drago, da neko ko je tako uspešan kao on, zna ko sam ja - istakla je Ignjatovićeva.

Podsetimo, Breskvicu su takođe povezivali i sa našim košarkašem Bogadnom Bogdanovićem.

BONUS VIDEO: