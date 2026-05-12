Kako navodi "Miror", Simpsonovi su još 2012. godine predvideli da će isploviti kruzer zahvaćen virusom, u epizodi u kojoj su Mardž i Homer sa svojom decom na kruzeru, kada se odjednom na brodu oglasio alarm, a na džinovskom ekranu emitovana je video-poruka generala Vilijama Salivana.

„Smrtonosni virus Pandora se brzo širi. Svi brodovi moraju ostati na moru“, poručio je tada general, što je izazvalo paniku na brodu.

List napominje da, prema scenariju, nije bilo virusa već je to bila šala Barta Simpsona, koji je želeo da produži svoj odmor. Ovo nije prvi put da Simpsonovi predviđaju događaje godinama ili čak decenijama pre nego što se zaista dese.

Ova animirana serija je, na primer, predvidela ugovor između kompanija Volt Dizni i 21st Century Fox, predsednički mandat Donalda Trampa i pojavljivanje Apple Watch-a.

Smrtonosni hantavirus izbio je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO je potvrdila sedam slučajeva infekcije i tri smrtna slučaja.

Dve žrtve su identifikovane kao bračni par iz holandske regije Frizija, dok je treća prijavljena kao Nemica.

Francuske vlasti počele su da sprovode pojačani bolnički karantin za osobe identifikovane kao kontakti slučajeva hantavirusa, prenosi danas BFM TV.

Ušuaja, grad na krajnjem jugu Argentine i glavna luka za putovanja ka Antarktiku, našla se pod sumnjom da je povezana sa izbijanjem hantavirusa na holandskom kruzeru „Hondijus“, gde su tri osobe preminule, a više putnika zaraženo.

