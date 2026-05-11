Odbrana generala Ratka Mladića podneće sutra Mehanizmu u Hagu podnesak na izveštaj nezavisnih lekara prema kojem je general na kraju života, rekao je za njegov sin Darko Mladić.

- Mi radimo na našem podnesku. Rok je do sutra do kraja dana da se preda - rekao je Darko Mladić, ali nije mogao da iznosi detalje.

On je dodao da podnesak sadrži komentar odbrane na izveštaj nezavisnih lekara, koje je haški Mehanizam dodatno angažovao.

- Ti nezavisni lekari su u petak podneli svoje izveštaje. Još nismo dobili ovaj novi od lekara iz pritvorske jedinice, koji mogu da ništa i ne napišu - naveo je Darko Mladić.

On je podsetio da su ranije pritvorski lekari napisali svoj izveštaj i da su na taj njihov izveštaj svoj izveštaj dali sada nezavisni lekari.

- Ako oni imaju bilo kakve primedbe, ti pritvorski lekari, podneće svoj, a ako nemaju, onda neće - rekao je Darko Mladić.

On je dodao da do kasnih popodnevnih časova odbrani nije stiglo mišljenje lekara u haškom pritvoru, gde je general Mladić već dve godine pod palijativnom negom.

Darko Mladić je rekao da izveštaj haških pritvorskih lekara možda neće ni stići odbrani, odnosno, možda će samo sudija da ga vidi.

- Mada bi trebalo i mi da ga vidimo, ako se fajlira - dodao je Darko Mladić.

On je rekao da, što se tiče generala Mladića, nema ništa novo, te da je zdravstveno stanje loše.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da lekari nisu potvrdili da je general pretrpeo moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Mehanizam je više puta odbio zahtev da bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.