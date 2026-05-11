Američki predsednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bele kuće u Vašingtonu i govorio je o ratu na Bliskom istoku sa posebnim fokusom na prekid vatre sa Iranom.

Osudio je iranski predlog o miru i nazvao ga je "glupim", prenosi britanski list "Gardijan".

On je na istu temu govorio i na svojoj društvenoj mreži "Truth social" u nedelju 10. maja. Tada je naveo da je iranski predlog "neprihvatljiv", a sada je detaljnije na tu temu govorio pred novinarima.

"Odgovor Irana na američki mirovni predlog je glup, predlog je loš, to je čisto đubre koje nisam ni pročitao do kraja. Naš plan je najbolji ikada i vrlo je jednostavan: Iran ne može da ima nuklearno oružje i neće ga imati.

Da su ga imali, ne bi postojao Bliski istok. Izraela ne bi bilo, a Evropa bi verovatno bila sledeća. Mi činimo uslugu svetu", objasnio je američki predsednik.

Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”.

U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.