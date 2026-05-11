Stanija Dobrojević teško je podnela reči koje joj je tokom podele budžeta u rijalitiju Elita 9 uputila Tanja Stijelja Boginja, zbog čega je u jednom trenutku briznula u plač.

Tokom raspodele budžeta, ovonedeljna gazdarica bez zadrške je komentarisala cimere i mnogima dodelila male budžete, a posebno oštra bila je prema njoj, za koju smatra da glumi žrtvu i pokušava da pridobije simpatije publike.

- Stanija, mali budžet. Mislila sam da ćeš da oduvaš, da ćeš da ostaneš dama, a vidim da pokušavaš da glumiš žrtvu. Meni su psovali sve i svašta, pa nisam suzu pustila, a ti držiš tako ruku, znaš kada da zaplačeš, kada da izdramiš, znaš gde su kamere. Sve radiš fejk, hoćeš da uđeš u fejk odnos sa Anđelom - započela je Boginja, pa nastavila:

"Folirant si"

- Imaš dovoljno godina i ne treba ništa da potenciraš na silu. Ne treba da komentarišeš Asmina, od tebe niko ne može da dođe do reči, ne ponašaš se damski. Gotivila sam te, ali mislim da si veliki folirant. Pominješ prepiske sa Filipom Carem, pa Noru, a to je veoma ružno. Došla si da bi pobedila, a narod voli folirante, pa ćeš pobediti - bila je oštra učesnica.

Nakon ovih reči, Stanija je istrčala iz Bele kuće i otišla među Odabrane, gde je sve vreme plakala.

Ubrzo joj je prišao Bora Santana, koji je pokušao da je uteši.

- Nemoj da plačeš, devojka je retardirana. Kakva je mentolka, puna kompleksa. Do skoro je imala 110 kila, puna kompleksa. Nemoj da budeš tako uplakana, zato sam i došao da ne plačeš - ponavljao je Santana.

Ipak, uprkos njegovim rečima utehe, Dobrojevićeva nije uspela da se smiri i nastavila je da plače.

Inače, očekuje se odluka produkcije o mogućoj kazni za Staniju, s obzirom na to da je napuštanje emisije tokom programa strogo zabranjeno pravilima rijalitija.