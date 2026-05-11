Kapetan kruzera „Hondius“ Jan Dobrogovski uputio je emotivnu poruku putnicima i članovima posade nakon višenedeljne drame na moru tokom koje je na brodu izbila epidemija hantavirusa.

Dvoje putnika je preminulo, dok je više osoba hitno medicinski evakuisano sa broda, koji je tokom putovanja od južne Argentine do Tenerifa postao centar ozbiljne zdravstvene krize.

U video-poruci snimljenoj na kruzeru, Dobrogovski je rekao da su prethodnih šest nedelja bile među najtežim trenucima sa kojima se posada suočila i posebno pohvalio ponašanje putnika tokom vanredne situacije.

"Bio sam svedok vaše brige, jedinstva i tihe snage svih ljudi na brodu – i putnika i članova posade", poručio je kapetan.

On je naveo da su disciplina, međusobna pomoć i smirenost putnika omogućili da situacija ne preraste u još ozbiljniju katastrofu. Istovremeno je odao poštu osobama koje su izgubile život tokom epidemije i poželeo brz oporavak svim putnicima koji su zbog pogoršanog zdravstvenog stanja morali da budu evakuisani.

"U ime kompanije 'Oušnvajd ekspedišns', moje posade i u svoje lično ime, molim za privatnost i poštovanje prema gostima, njihovim porodicama i članovima posade u ovom teškom trenutku", rekao je Dobrogovski.

Epidemija hantavirusa na kruzeru izazvala je veliku pažnju međunarodne javnosti, posebno zbog činjenice da su ti brodovi često udaljeni hiljadama kilometara od ozbiljnijih medicinskih centara, što značajno otežava reakciju u hitnim situacijama. Tokom plovidbe deo putnika morao je da bude prebačen helikopterima i spasilačkim brodovima kako bi im bila pružena odgovarajuća medicinska pomoć.

Hantavirus predstavlja ozbiljnu virusnu infekciju koju uglavnom prenose glodari, a kod ljudi može izazvati teška oštećenja pluća i unutrašnjih organa. Simptomi često počinju kao grip – povišena temperatura, bolovi u mišićima i umor – ali se stanje kod težih slučajeva može veoma brzo pogoršati. Smrtnost kod određenih oblika bolesti može biti visoka, posebno ukoliko se infekcija ne prepozna na vreme.

Zdravstveni stručnjaci navode da su uslovi na brodovima posebno izazovni kada je reč o kontroli zaraznih bolesti, jer veliki broj ljudi boravi u zatvorenom prostoru tokom dužeg vremenskog perioda. Upravo zbog toga epidemije na kruzerima često zahtevaju stroge mere izolacije, pojačanu medicinsku kontrolu i vanredne procedure.