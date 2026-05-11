Nataša Bekvalac jako je bliska sa svojim sestrama, zbog čega je, kako sama priznaje, imala problema sa partnerima.

Naime, ona je nedavno sa sestrama Kristinom Bekvalac i Tanjom Mrkić otputovala u Crnu Goru, a sada se Kristina oglasila.

Uz snimak na kojem se smeju jedna pored druge, ona je napisala i sledeće:

- Obe smo od svojih bivših partnera čule istu rečenicu: "Nećete naći muškarca dokle god budete imale tako patološki odnos". Uopšte ne mislim da su bili u pravu, samo mislim da oni nisu mogli da izađu na kraj sa tim da postoje sestre (žene) koje jedna drugoj pružaju bezuslovnu ljubav i podršku, da imaju svoj stav, mišljenje i da su autentične. Šta vi mislite o tome? Da li ima istine u ovoj izjavi? - napisala je Kristina.

Podsetimo, neposredno pred njihov put u Crnu Goru, nastala je prava drama.

Naime, Kristina je stigla na vreme na aerodrom, dok su Nataša i Tanja kasnile.

- Verovatno će nam biti turbulentan let, jer kad god putujem sa njima bude turbulentno, a sama kad putujem nikada - dodala je Natašina sestra.

Ipak su tu, stigle - snimala je Kristina, a onda pokazala luksuz u kom uživaju.

Terasa sa nestvarnim pogledom, bazen kraj mora, palme na sve strane, veliki izbor voća u krevetu, sve to smo mogli da vidimo u objavama.

BONUS VIDEO:

