Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, a nafta Brent je ponovo poskupela na skoro 105 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbacio odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

"Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'. Ne sviđa mi se - potpuno je neprihvatljiv", poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema podacima sa berzi u 10.00 sati, cena sirove nafte je porasla za 3,48 odsto na 98,731 dolar, a nafte Brent za 3,48 odsto na 104,837 dolara. Vlasti u Teheranu zahtevaju od Vašingtona okončanje rata na svim frontovima i ukidanje sankcija Iranu, saopštila je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na informisani izvor.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,925 evra za megavat-sat. Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 0,15 odsto na 24.272,50 poena, francuski CAC 40 za 0,68 odsto na 8.057,32 poena, dok je FTSE 100 porastao za 0,24 odsto na 10.257,55 poena, a moskovski MOEX za 2,21 odsto na 2.655,30 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17678 dolara. Cena zlata je pala na 4.674,60 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,1079 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 0,02 odsto na 49.609,16 poena, S&P 500 za 0,84 odsto na 7.398,93 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,71 odsto na 26.247,08 poena.

Teheran: Stav Donalda Trampa o iranskom predlogu nema značaj

Podsetimo, nakon što je Tramp na svojoj društveoj mreži Truth Social napisao da mu se iranski predlog "ne dopada", stigao je odgovor iz Teherana.

Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika.

U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno".

"Pregovarački tim mora da pravi planove isključivo u skladu sa pravima iranskog naroda, a kada Tramp nije zadovoljan time, prirodno je da je to bolje", naveo je izvor. Dodaje se i da, kako tvrdi izvor, Tramp "generalno ne prihvata realnost" i da ga zbog toga, kako je rekao, "Iran stalno pobeđuje".

BONUS VIDEO