Nataša Bekvalac je obavestila javnost o neočekivanoj situaciju koja ju je zadesila.

Kako je objasnila na svom Instagram profilu, udomila je tek rođeno mače koje je našla u plastičnoj kesi pored kontejnera.

Dirnuta sudbinom male životinje Nataša nije oklevala ni trenutka, već je odlučila da joj pruži toplinu doma i dovela je u stan na Dedinju. Mače je dobilo ime Suni, a kako je sama istakla, njihova porodica sada je bogatija za još jednog člana.

- U Mirijevu je bačena u plastičnoj kesi, tek progledala i došla pravo u kuću familije Bekvalac. E pa nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Naše bogatstvo se proširilo. Dobrodošla, gospođice Suni, nadam se da smo i mi spremni za Vaše Visočanstvo - napisala je Nataša.

