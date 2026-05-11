Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Ona je dodala da se konstanto provereva da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume.

"Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume", rekla je Kos odgovarajući na pitanja novinara uoči početka neformalnog sastanka šefova diplomatije EU i Zapadnog Balkana u Briselu i izrazila nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac.

Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje.

"Ne, nikada nisam čula da su sredstva zamrznuta. Ovo je veoma važno kada je reč o Srbiji. Srbiji je mesto u Evropskoj uniji, demokratskoj Srbiji", rekla je Kos.

Ona je navela i da je važno biti svestan da status kandidata podrazumeva obaveze sa obe strane i dodala da EU očekuje od zemlje kandidata da napreduje, a ne da nazaduje u odredjenim oblastima.

Podsetimo, opozicioni mediji preneli su, u više navrata, da će Srbija "biti kažnjena" tako što će sredstva iz EU fondova namenjena našoj zemlji biti zamrznuta. UZ nekim tekstovima je čak objavljeno i da su ta sredstva već zamrznuta.

Iz Brisela su, nakon takvih tekstova, u više navrata rekli da takve informacije nisu tačne, odnosno da EU nije blokirala sredstva namenjena Srbiji.







