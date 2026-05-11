Maja Odžaklijevska pre nekoliko godina je užurbanost Vračara zamenila idiličnom kućicom nadomak Beograda.

Kada je u svom domu ugostila medijsku ekipu, tada je progovorila i o unuku, kod kojeg je prepoznala autizam.

- Moj životni san je bio da imam kućicu u cveću, bukvalno kućicu, nisam grandoman. Osim toga, u ovim godinama mnogo je lakše čistiti malu kvadraturu. Preseljenju je doprinela i moja večita želja da sam u nekoj izolaciji. Nisam društveno biće, moram to da priznam, sticajem okolnosti sam se bavila profesijom koja podrazumeva društvenost - započela je Maja.

Razlog više da stan zameni kućom sa dvorištem bio je i Majin unuk Luka (15), autistični dečak koji je do 2022. godine živeo sa bakom. Prvo što je uradila kada se preselila bilo je da Luki napravi ljuljašku.

- Prepoznala sam autizam kod njega kad je imao dve godine. Prvo se krio tamo gde je mračno, uglavnom ispod stola ili ispod jorgana, a na dodir bi vrištao. Često je imao histerične napade. Zapravo, ja sam ih tako doživljavala. Da bih kasnije shvatila da se u njegovoj glavi dešava nešto što bi ga nagnalo da izgleda kao da je besan. Imao bi napade do zacenjivanja, na kraju bi dete pomodrelo. Strašne su to stvari, trebalo je izboriti se sa tim - iskreno je priznala Maja Odžaklijevska.

- Pošto ćerka to više nije mogla da podnese, odlučila sam da preuzmem brigu o Luki. Činilo mi se da i dalje imam ogromnu količinu ljubavi koju mogu da dam i, eto, daću je njemu, jer mu je preko potrebna. Posle izvesnog vremena počeo je da se smiruje. Skoro pet godina sam bila sa njim. Tek sam ga prošle godine “prosledila” mami, rekavši da jednostavno više nemam fizičke snage - govorila je pevačica.

Na pitanje, kakva je veza između bake i unuka, Maja je odgovorila:

- Savršena. Kad mu preko vibera kažem “gde je moj princ”, on razvuče osmeh, pa se raduje. Nažalost, neverbalan je, ali toliko toga kaže sa dva osmeha i tri pogleda, da se slatko ispričamo. Osećamo se i preko muzike. Nas dvoje najviše volimo da zajedno slušamo Mocarta. To je prelepo. Imam jedan snimak koji često puštam, a na njemu se vidi kao on peva uz tu muziku. Mnogo je sladak - natavlja priču Odžaklijevska.

Požrtvovana baka, koja ima i četvorogodišnjeg unuka Konstantnina, kazala je i da joj je srce puno tuge što ne može više da pomogne Luki.

- Ponekad poželim da imam čarobni štapić koji će mu pomoći da krene u svoj život. A onda pomislim, a šta je u suštini žviot, pun je negativnosti, agresije, mržnje. Možda je bolje za njega što živi u svom svetu bajki i iluzija, koju mu mi kao porodica pružamo. Zaštićen je od svega što druga deca preživljavaju, jer mi kao roditelji nismo uspeli da našoj deci obezbedimo životnu sigurnost. Možda je i bolje što je Luka negde daleko, a opet blizu onih koji ga najviše vole - priznaje pevačica za Blic.

Maja je tada priznala i da razmišlja da unuka da u dom. O tome šta će biti sa Lukom odlučiće Centar za socijalni rad.

Smestila ga u dom

Maju Odžaklijevsku je sada ponovo posetila ekipa domaćih medija, kojim je otvorila dušu o unuku, kog je ipak smestila u dom.

- Nažalost je dete s tim spektrom kad postaje agresivan. I sad je problem u mojim godinama da ja utišam tu njegovu bujnu agresiju s obzirom na to da je on sada u pubertetu i da je mnogo jači. Ali je problem što on sporadično napada i ljude, a ja ne mogu da ga zaustavim, jer je otrčao 20 metara ispred mene. Zbog toga je Luka, nažalost, smešten u dom. Redovno sam, jednom nedeljno kod njega u poseti. Posećujem ga i nosim mu ono što on voli da ručka. Vrlo se prilagodio, dobar je i poslušan. I dalje je neverbalan. Ne ume da kaže: "Mene to boli, meni to ne prija", nego ga morate stalno osluškivati, da ga ne biste uznemirili. To je malo komplikovano. Luki je dobro, a meni je sada malo bolje - navodi pevačica.

- Kao porodica se čvrsto držimo zajedno. Često uzimamo Luku na po desetak dana, ili na pet dana, kako dozvole. Postoje pravila doma, o koja se mi ne oglušujemo. Njemu više ne smeta kad ga vraćamo, prilagodio se. U početku je to bilo malo tužno. Sad on zna da će i baka i mama i tetka, da ćemo svi ponovo doći da budemo zajedno - govorila je Maja za Kurir.

