Pevačica Tea Tairović je kroz smeh svojevremeno otkrila da njena porodica često postavlja isto pitanje, kada će završiti fakultet i pronaći "pravi posao"?

Tokom gostovanja, na pitanje voditeljke da li je diplomirala, pevačica je iskreno odgovorila:

- Nisam još - rekla je uz osmeh, pa dodala:

- Ne smem da kažem na kojoj sam godini zbog rodbine, da me ne pita - bila je iskrena.

"Ne pitaju me kada ću se udati, već kada..."

Voditeljka je potom upitala šta joj porodica najčešće govori, na šta je odgovorila:

. Ne pitaju me kada ću se udati, već kada ću naći pravi posao, državni posao i kada ću završiti fakultet. To me i baka najčešće pita - otkrila je pevačica.

Tea Tairović sa mužem

Na dodatno pitanje da li njena baka ima još neke zamerke na njen život, Tairovićeva je istakla da je, uprkos svemu, veoma ponosna na nju, ali i da je od nje nasledila radne navike.

- Nema, uglavnom je jako ponosna, ali apropo toga, od nje sam nasledila tu radoholičnost. Izuzetno je disciplinovana žena - priznala je u emisiji "Balkanskom ulicom".

Iako joj porodica i dalje postavlja pitanja o studijama i "pravom poslu", Tea nastavlja da gradi uspešnu muzičku karijeru i puni dvorane širom regiona.

Posetimo, po završetku drugog razreda gimnazije "Svetozar Marković" u Novom Sadu, započinje svoju pevačku karijeru sa lokalnim novosadskim bendom.

Na takmičenju “Zvezde Granda“ se pojavljuje dva puta, 2013. i 2015. godine kada je i stigla do finala.

