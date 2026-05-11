Pevačica Tea Tairović je kroz smeh svojevremeno otkrila da njena porodica često postavlja isto pitanje, kada će završiti fakultet i pronaći "pravi posao"?

Tokom gostovanja, na pitanje voditeljke da li je diplomirala, pevačica je iskreno odgovorila:

- Nisam još - rekla je uz osmeh, pa dodala:

- Ne smem da kažem na kojoj sam godini zbog rodbine, da me ne pita - bila je iskrena.

"Ne pitaju me kada ću se udati, već kada..."

Voditeljka je potom upitala šta joj porodica najčešće govori, na šta je odgovorila:

. Ne pitaju me kada ću se udati, već kada ću naći pravi posao, državni posao i kada ću završiti fakultet. To me i baka najčešće pita - otkrila je pevačica.

Na dodatno pitanje da li njena baka ima još neke zamerke na njen život, Tairovićeva je istakla da je, uprkos svemu, veoma ponosna na nju, ali i da je od nje nasledila radne navike.

- Nema, uglavnom je jako ponosna, ali apropo toga, od nje sam nasledila tu radoholičnost. Izuzetno je disciplinovana žena - priznala je u emisiji "Balkanskom ulicom".

Iako joj porodica i dalje postavlja pitanja o studijama i "pravom poslu", Tea nastavlja da gradi uspešnu muzičku karijeru i puni dvorane širom regiona.

Posetimo, po završetku drugog razreda gimnazije "Svetozar Marković" u Novom Sadu, započinje svoju pevačku karijeru sa lokalnim novosadskim bendom.

Na takmičenju “Zvezde Granda“ se pojavljuje dva puta, 2013. i 2015. godine kada je i stigla do finala.