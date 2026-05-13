Duška Vučinić se oglasila nakon prolaska srpskog benda "Lavina" u finale Evrovizije, te sumirala utiske nakon prve polufinalne večeri i otkrila nepoznate detalje iza kulisa.

Kako je otkrila, tokom prenosa je dobila hit poruku od pevača koja ju je nasmejala.

- Možemo da odahnemo sada. Cilj nam je bio da se plasiramo u finale, a sada kreće drugi nivo priprema. Momci su presrećni. Srbija se radovala, divni komentari su usledili iz čitave Evrope. Danas su momci dobili slobodan dan. Veliki deo posla smo obavili i teret je pao - izjavila je Duška.

Kao i svake godine, njeno prepoznatljivo komentarisanje privuklo je veliku pažnju javnosti, a jedna anegdota sa Lukom Blekom posebno se izdvojila.

- Evo baš sada mi je Luka Blek poslao: "Ženo, zaboravljaš da ne sediš sama u toj kabini i da te cela država sluša", baš naprotiv, znam da je cela država sa nama i imam divne interakcije, ali kad dođe taj momenat, osećam se usamljeno jer sam sama, a oni su svi zajedno. Sve bude iskreno svakako - priznala je iskreno voditeljka.

Srbija skočila na kladionicama

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 održalo se sinoć, a Srbija se plasirala u finale i boriće se za prvo mesto u subotu, 16. maja.

Nakon prolaska u finale naša grupa "Lavina" i pesma "Kraj mene" skočile su na kladionicama.

Za pobedu na Evroviziji je i dalje favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 20. mestu.

Na takmičenju nastupa 35 zemalja

Na takmičenju će nastupiti 35 zemalja, što predstavlja najmanji broj učesnika još od 2003. godine.

Razlog za to je bojkot nekoliko evropskih država. Španija, Slovenija, Island, Holandija i Irska zvanično su otkazale učešće u znak protesta zbog toga što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

Ko se plasirao u finale?

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

