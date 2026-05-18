Jedan rizičan plesni pokret bio je dovoljan da se haljina pocepa po šavu, što je zabeleženo na snimku koji je postao viralan.

Džordži Bol, 28-godišnja fizioterapeutkinja iz Njukasla, slavila je venčanje svoje najbolje prijateljice Eli .

Na snimku koji sada ima više od 8,4 miliona pregleda, Džordži i njen partner za ulazak – mladoženjin kum, koji joj je ujedno i rođeni brat – pokušali su da izvedu usklađenu plesnu tačku. Međutim, sve je završilo tako što je zadnji šav njene duge haljine potpuno pukao i otkrio - previše.

Haos nije počeo na samom venčanju. Prema rečima Džordži, haljina je već ranije pokazivala znake „katastrofe“.

„Pili smo nekoliko pića pre ceremonije i pomislili: ‘Hajde da napravimo zvezdu pa worm plesni pokret’“, rekla je deveruša nakon nezgode.

Odmah tokom probe na terasi čula je pucanje materijala, ali pošto je venčanje uskoro počinjalo, prijatelji su je ubedili da je u pitanju samo mala poderotina i da „nije ništa gore nego kod ostalih devojaka“ koje su tog dana takođe imale probleme s garderobom.

Do trenutka kada je svadbena povorka krenula ka sali, pukotina od oko 30 centimetara već je pretila da će pući.

Iako je znala da je haljina već oštećena, Džordži je odlučila je da ipak nastavi sa planiranim nastupom. Ispričaja je da zna da ne može da napravi zvezdu, ali se hrabro usudila da izvede pokret "crv". Kada je to izvela na podijumu haljina je počela da puca, a zatim s šav pocepao otkrivši njenu zadnjicu. Deveruša je nosila bež tange, ali je blam ipak bio veliki.

„Osetila sam kako puca čim sam se nagnula unapred, ali sam pomislila: ‘Sad sam već u ovome – predstava mora da se nastavi’“, rekla je kroz Džordži kroz smeh prisećajući se neprijatnog trenutka.

Situaciju su dodatno pogoršale cipele, jer su joj štikle pukle usred nastupa, pa je jedva uspela da ustane dok je cela sala prasnula u smeh.

Nakon ulaska u salu, matičar Džejmi pokušao je da joj pomogne da spase haljinu, koju su pričvrstili sa skoro 20 zihernadli. „Na snimku se prvo čuje šok, a onda svi počinju da se smeju“, rekla je deveruša, koja i sama sa osmehom gleda na celu situaciju, prenosi Nypost.

Na TikToku su mnogi korisnici priznali da bi ih ovakva situacija „proganjala do kraja života“, dok su drugi bili impresionirani njenim samopouzdanjem i činjenicom da je nastavila kao da se ništa nije dogodilo.