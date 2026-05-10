Poznati jutjuber Lazar Janković doživeo je dramatičan incident zbog čega je hitno primljen u Urgentni centar.

Prema dostupnim informacijama, nezgoda se dogodila kada je prošao kroz staklo jednog objekta.

U bolnicu je stigao u pratnji dve drugarice, a prizor je bio prilično uznemirujući jer je Janković bio sav krvav, sa majicom koja je bila potpuno natopljena krvlju.

Odmah stigle ohrabrujuće vesti

I pored dramatičnog izgleda situacije, lekarski pregledi su doneli ohrabrujuće vesti. Ustanovljeno je da Lazar srećom nema teže povrede, već da je zadobio samo povredu lakta, te nije bilo potrebe za ozbiljnijim medicinskim intervencijama.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do ovog incidenta, a sam jutjuber se još uvek nije javno oglasio ovim povodom.

