Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, bodrila je svog supruga Nemanju Gudelja sa tribina, a nakon završetka utakmice objavila je seriju emotivnih objava na svom Instagram profilu.

Vidno oduševljena ishodom meča i Nemanjinom igrom, Anastasija nije štedela reči hvale za fudbalera.

Objavivši Gudeljovu fotografiju sa terena, kratko i jasno ga je nazvala "Božjim vojnikom" i "kapetanom", naglasivši njegovu pouzdanost i borbenost rečenicom:

- Ono što obeća, to i ispuni! - istakla je Ražnatovićeva.

Atmosfera na stadionu Sevilje bila je usijana, što je Anastasija takođe zabeležila snimkom uz poruku na španskom jeziku:

"Tako je! Nikada se ne predajemo! Hvala ti Bože!" - uz mnoštvo emotikona srca i molitve, čime je još jednom pokazala koliko joj znači uspeh njenog supruga i njegovog tima.

